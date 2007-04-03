Все буде так, які ставки зроблять хомки і з яким плечем. Якщо один хомка взяв плече 50 умовно на шорт, а інший на лонг, то система прорахує всі ставки і качне на той рівень, що вигідний казино....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:00
Все буде так, які ставки зроблять хомки і з яким плечем. Якщо один хомка взяв плече 50 умовно на шорт, а інший на лонг, то система прорахує всі ставки і качне на той рівень, що вигідний казино....
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кучинелли, ну не все верят в поход вниз пока что. Посему и топчется, например.
И есть варианты, прочитанные естественно, более глубокого погружения, например в район 1,8к.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:06
З 9000 до 1800 з плечем хоча б 10, це хфантастика... Хто оплотить цей бенкет? Спочатку пограбувати повинні всіх: і шортунів, і лонгустів! Лише скальпери і інтрадей ласують морозивом, щодня. І не паряться з приводу тузємуну чи тузєхелу.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 26 тра, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:08
КХ, от того, что у Вас извращённое понимание плеча и выводы соответственно страдают.
Например, чтобы сбросить игроков с плечЬОм Х50 нужно качнуть курс на 2,01% - это уже ликвидация. А стопы побрить и того меньше.
П.С. Вы хотя бы в Х5 по-настоящему сыграйте И без стопов.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:12
Ну от допоки всіх не ліквідують, то про який тузехел чи туземун, може йти мова? А якщо в мене велике забезпечення і рівень кредитного плеча 10, то хто дозволить мені зірвати куш 1800, навіть, якщо я задію лише 10% від депо? Наприклад, в мене 30000 на депо. 10% від депо, це 3000, з рівнем плеча 10, це ті самі 30000. Хто піде при такому розкладі на 1800? Та навіть на 5000... Тому лише скальп і інтрадей. Дешево, сердито, стабільно. Інакше пострижуть. З появою маржиналки, фючей, опціонів, тепер вєсєлуха така, що страшно уявити варіанти розвитку...
Дєла нє плохі, пока єсть лохі... Час туземунерів минув, лише щоденна кропітка праця, талдичу неодноразово про це. 2017 - був хайп, щоб привернути увагу до галузі. Таких цін вже НІКОЛИ не побачимо. Працюйте на запропонованих рівнях, тут і зараз.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 26 тра, 2020 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:24
Хосподи... Ну скока можно объяснять? Ви понимаете разницу между своими и заёмными средствами? Ещё раз для глухонемых: плечьо возникает, когда открывается позиция на сумму БОЛЬШЕ, чем есть на маржинальном счете.
Из приведенных сумм, например, чтобы торговать с плечом Х3, нужно открыть позицию/ии на 30к * 3 = 90к.
До тех пор, пока открытая позиция/ии не будет превышать сумму активов на маржиналке - Вы играете на свои таньгэ, БЕЗ плеча вообще, даже Х1,00001.
Так понятно?
Мочь сделать и уже сделать это как обещать жениться и таки жениться.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:27
Куме, ми балакаємо про одні й ті самі речі, але різними мовами. Суть від того не міняється. Ніхто не дозволить навіть з плечем 2-3 прокатитися до кратних рівнів, ось я про що, особливо, якщо сума занадто велика. Спочатку повинні пограбувати власників великих депо.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:34
как ты помнишь, я недавно на фьючи залез.кстати, на 90% разобрался во всех своих вопросах и цифрах на интерфейсе.Так вот, плечо даёт эффект на прибыль.Т е колво монет не растёт пропорционально плечу.Но прибыль. например в 1-2% даёт прибыль в 10-20%...но опять же от собственных средств. а не от нарисованных в 10-20 раз большего числа монет.
ПС что в принципе тоже очень гуд.особенно при угадайке направления и сильном движении.Т е в отличие от КХ мне более интересно плечо для сильного движения. чем щипачество.Вот берём эфирку для примера - сча с плечём 10 он скакнёт с 200 на 240.Это 20%, т о будет 200% от позиции.Ну и ещё. можно хедж делать, но как доп расход, в противоход самому себе.Тогда просто прибыль меньше будет.Но в случае проиграша. то и убыток меньше.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:37
ООО!!! Ключове. Золоті слова, куме! І хежжувати краще іншою монетою, якщо розумієте, про що я...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 26 тра, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:38
Я не уверен, шо Вы таки понимаете суть плеча и навскидку не сможете быстро сообразить где будет ликвидация.
Как раз плечо Х2..Х3 рабочее. И прокатиться как раз можно. Посчитайте быстро где будет ликвидация с Х2...Х3 - и станет понятно почему коэф. 2...3 рабочий.
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