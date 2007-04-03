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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1895189618971898

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 155
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:39

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Так понятно?
Мочь сделать и уже сделать это как обещать жениться и таки жениться.

Куме, ми балакаємо про одні й ті самі речі, але різними мовами. Суть від того не міняється. :) Ніхто не дозволить навіть з плечем 2-3 прокатитися до кратних рівнів, ось я про що, особливо, якщо сума занадто велика. Спочатку повинні пограбувати власників великих депо.

При большой сумме цена ликвидации всё ближе, опасно.Соглашусь с тобой, что извратили крипту этими фишками.Нужно переходить на кайфовые монеты. типа зеты и её фуела :D там Х8 на днях как с куста :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:40

  Vitaka написав:
Я не уверен, шо Вы таки понимаете суть плеча и навскидку не сможете быстро сообразить где будет ликвидация.
Как раз плечо Х2..Х3 рабочее. И прокатиться как раз можно. Посчитайте быстро где будет ликвидация с Х2...Х3 - и станет понятно почему коэф. 2...3 рабочий.

Я все розумію, що Ви кажете. Суть не в тому, Ви прекрасно зрозуміли, про що я вів мову... :) Що стосується ціни ліквідації, то на фючах, з тим простіше. Одразу видно і прибуток і збиток, ціну ліквідації. З плечем помножується на відповідну цифру рівень прибутку від позиції зробленої, вірно вище зауважили. Так що навіть без плеча в Вашому розумінні, помножити прибуток на рівень кредитного плеча, від зробленої позиції, маніпулька не дозволить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:45

  Кучинелли написав:.Соглашусь с тобой, что извратили крипту этими фишками.Нужно переходить на кайфовые монеты. типа зеты и её фуела :D там Х8 на днях как с куста :)

В мене інша тактика, мати 1-2% з рівнем кредитного плеча 10, на коїнах з достатньою капою, якими складніше маніпулювати. Тобто реально мати прибуток 10-20%. Щодня ласувати морозивом! :) Хоча іноді можна побавитися і лайном, в рамках маніменеджменту. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:49

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:
Я не уверен, шо Вы таки понимаете суть плеча и навскидку не сможете быстро сообразить где будет ликвидация.
Как раз плечо Х2..Х3 рабочее. И прокатиться как раз можно. Посчитайте быстро где будет ликвидация с Х2...Х3 - и станет понятно почему коэф. 2...3 рабочий.

Я все розумію, що Ви кажете. Суть не в тому, Ви прекрасно зрозуміли, про що я вів мову... :) Що стосується ціни ліквідації, то на фючах, з тим простіше. Одразу видно і прибуток і збиток, ціну ліквідації. З плечем помножується на відповідну цифру рівень прибутку від позиції зробленої, вірно вище зауважили. Так що навіть без плеча в Вашому розумінні, помножити прибуток на рівень кредитного плеча, від зробленої позиції, маніпулька не дозволить.


Так не в том жэж дело видно там или не видно... Суть в том шта при Х2, например, чтобы нанизать на ликвидацию нужно качнуть цену грубо ещё на 50% Понимать, да? Х2*50%=100%.
Т.е., например лонг открытый на 5к с плечом Х2 накроется медным тазом аж на 5к-50%=2,5к. а если инструмента падала месяц и уровень 5к уже составляет -40% падения? Понимать, да?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:53

  Vitaka написав: Понимать, да?

Панімать, да.. :) Але річ не в конкретних прикладах і сумах. Я про інше вів мову, що шалені прибутки трейдерам з великим депо, система не дасть отримати. Общипають так чи інакше депо. І навіть, якщо виграєш, то з часом все одно програєш. Бо треба трейдити - працювати щодня, щоб по максимуму хеджувати ризики і мати СТАБІЛЬНИЙ дохід, а не грати в казино.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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