Додано: Вів 26 тра, 2020 16:23

Zebra написав: Играть только на свои. Играть только на свои.

На свої можна було грати в 2017, коли волатильність була скажена, не було фючей, маржиналки, інших фіч.Тепер же волатильність така, що бути без плеча, це марно витрачати час. Ці фічі й були придумані, щоб дати стимул торгувати, а не сидіти і чекати погоди біля моря. Інакше б, якщо б всі були, такі як Ви, чекали б своєї ціни, поки рак свисне, жодних рухів не було б, волатильність померла. А свої гроші, маніпулька вдруге за бенкет і новий хайп платити не буде...Був хайп 2017, постригли...вивели, потратили на яхти і ламби. Взад ті гроші, вже ніхто не поверне, скільки не мастурбуй на біток по 20. Система побудована на поступовому висиханні ліквідності. Лише торгувати треба, а не сидіти. Можливо ця тема взагалі усохне, а буратини, так і залишаться з фантиками, придбаними на хаях. І слухатимуть й далі казки про новий туземун і нові хаї. Не буде такого. Торгуйте і дотримуйтеся маніменджменту.