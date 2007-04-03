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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:39
Козак-характерник написав: Vitaka написав:
Так понятно?
Мочь сделать и уже сделать это как обещать жениться и таки жениться.
Куме, ми балакаємо про одні й ті самі речі, але різними мовами. Суть від того не міняється.
Ніхто не дозволить навіть з плечем 2-3 прокатитися до кратних рівнів, ось я про що, особливо, якщо сума занадто велика. Спочатку повинні пограбувати власників великих депо.
При большой сумме цена ликвидации всё ближе, опасно.Соглашусь с тобой, что извратили крипту этими фишками.Нужно переходить на кайфовые монеты. типа зеты и её фуела
там Х8 на днях как с куста
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:40
Vitaka написав:
Я не уверен, шо Вы таки понимаете суть плеча и навскидку не сможете быстро сообразить где будет ликвидация.
Как раз плечо Х2..Х3 рабочее. И прокатиться как раз можно. Посчитайте быстро где будет ликвидация с Х2...Х3 - и станет понятно почему коэф. 2...3 рабочий.
Я все розумію, що Ви кажете. Суть не в тому, Ви прекрасно зрозуміли, про що я вів мову...
Що стосується ціни ліквідації, то на фючах, з тим простіше. Одразу видно і прибуток і збиток, ціну ліквідації. З плечем помножується на відповідну цифру рівень прибутку від позиції зробленої, вірно вище зауважили. Так що навіть без плеча в Вашому розумінні, помножити прибуток на рівень кредитного плеча, від зробленої позиції, маніпулька не дозволить.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:45
Кучинелли написав:
.Соглашусь с тобой, что извратили крипту этими фишками.Нужно переходить на кайфовые монеты. типа зеты и её фуела
там Х8 на днях как с куста
В мене інша тактика, мати 1-2% з рівнем кредитного плеча 10, на коїнах з достатньою капою, якими складніше маніпулювати. Тобто реально мати прибуток 10-20%. Щодня ласувати морозивом!
Хоча іноді можна побавитися і лайном, в рамках маніменеджменту.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:49
Козак-характерник написав: Vitaka написав:
Я не уверен, шо Вы таки понимаете суть плеча и навскидку не сможете быстро сообразить где будет ликвидация.
Как раз плечо Х2..Х3 рабочее. И прокатиться как раз можно. Посчитайте быстро где будет ликвидация с Х2...Х3 - и станет понятно почему коэф. 2...3 рабочий.
Я все розумію, що Ви кажете. Суть не в тому, Ви прекрасно зрозуміли, про що я вів мову...
Що стосується ціни ліквідації, то на фючах, з тим простіше. Одразу видно і прибуток і збиток, ціну ліквідації. З плечем помножується на відповідну цифру рівень прибутку від позиції зробленої, вірно вище зауважили. Так що навіть без плеча в Вашому розумінні, помножити прибуток на рівень кредитного плеча, від зробленої позиції, маніпулька не дозволить.
Так не в том жэж дело видно там или не видно... Суть в том шта при Х2, например, чтобы нанизать на ликвидацию нужно качнуть цену грубо ещё на 50% Понимать, да? Х2*50%=100%.
Т.е., например лонг открытый на 5к с плечом Х2 накроется медным тазом аж на 5к-50%=2,5к. а если инструмента падала месяц и уровень 5к уже составляет -40% падения? Понимать, да?
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:53
Vitaka написав:
Понимать, да?
Панімать, да..
Але річ не в конкретних прикладах і сумах. Я про інше вів мову, що шалені прибутки трейдерам з великим депо, система не дасть отримати. Общипають так чи інакше депо. І навіть, якщо виграєш, то з часом все одно програєш. Бо треба трейдити - працювати щодня, щоб по максимуму хеджувати ризики і мати СТАБІЛЬНИЙ дохід, а не грати в казино.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 14:18
Козак-характерник написав: Vitaka написав:
Понимать, да?
Панімать, да..
Але річ не в конкретних прикладах і сумах. Я про інше вів мову, що шалені прибутки трейдерам з великим депо, система не дасть отримати. Общипають так чи інакше депо. І навіть, якщо виграєш, то з часом все одно програєш. Бо треба трейдити - працювати щодня, щоб по максимуму хеджувати ризики і мати СТАБІЛЬНИЙ дохід, а не грати в казино.
Экстра лоу дается наверное ОДИН раз в 1...2 года. Будет криптогрехом не воспользоваться в тот момент плечом.
Все выкладки имхо. И относятся по большей части к инстументу - биткоену.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:12
Vitaka написав: Козак-характерник написав: Vitaka написав:
Понимать, да?
Панімать, да..
Але річ не в конкретних прикладах і сумах. Я про інше вів мову, що шалені прибутки трейдерам з великим депо, система не дасть отримати. Общипають так чи інакше депо. І навіть, якщо виграєш, то з часом все одно програєш. Бо треба трейдити - працювати щодня, щоб по максимуму хеджувати ризики і мати СТАБІЛЬНИЙ дохід, а не грати в казино.
Экстра лоу дается наверное ОДИН раз в 1...2 года. Будет криптогрехом не воспользоваться в тот момент плечом.
Все выкладки имхо. И относятся по большей части к инстументу - биткоену.
А как понять, что достигнуто дно? Ну допустим наусреднялся бы КХ по 5000 биткоин с плечем 10х, и ликвидировало бы его по 4500 на мартовском проливе.
Играть только на свои.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:23
Zebra написав:
Играть только на свои.
На свої можна було грати в 2017, коли волатильність була скажена, не було фючей, маржиналки, інших фіч.
Тепер же волатильність така, що бути без плеча, це марно витрачати час. Ці фічі й були придумані, щоб дати стимул торгувати, а не сидіти і чекати погоди біля моря. Інакше б, якщо б всі були, такі як Ви, чекали б своєї ціни, поки рак свисне, жодних рухів не було б, волатильність померла. А свої гроші, маніпулька вдруге за бенкет і новий хайп платити не буде...
Був хайп 2017, постригли...вивели, потратили на яхти і ламби. Взад ті гроші, вже ніхто не поверне, скільки не мастурбуй на біток по 20. Система побудована на поступовому висиханні ліквідності. Лише торгувати треба, а не сидіти. Можливо ця тема взагалі усохне, а буратини, так і залишаться з фантиками, придбаними на хаях. І слухатимуть й далі казки про новий туземун і нові хаї. Не буде такого. Торгуйте і дотримуйтеся маніменджменту.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:47
Vitaka написав:
Экстра лоу дается наверное ОДИН раз в 1...2 года. Будет криптогрехом не воспользоваться в тот момент плечом.Все выкладки имхо. И относятся по большей части к инстументу - биткоену
Сказал хорошо.Проблема в эксталоу. к кот в подарок всегда могет быть суперэкстралоу.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:51
Козак-характерник написав:
Тепер же волатильність така, що бути без плеча, це марно витрачати час. Ці фічі й були придумані, щоб дати стимул торгувати, а не сидіти і чекати погоди біля моря
Скорее всего верно.Я другу форумчанину как то излагал свою теорию о том. что маловероятны дальнейшие огромные росты цены биткоина в частности.иксы теперь можно будет сделать только исключительно на альтах.Или с малой капой или особо упавших в цене.Тут конечно свои риски, но как показывает практика даже последних дней - это реально и работает.Писал о зете.Был матик, был тот же лайт в прошлом году...
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