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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1896189718981899

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 155
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:51

Китайцы юань продолжают девальвировать, скоро 7,2 нарисуют. Скорее всего будут перекидываться из фиата в тезер и деда.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:27

  Кучинелли написав:
  Vitaka написав:Экстра лоу дается наверное ОДИН раз в 1...2 года. Будет криптогрехом не воспользоваться в тот момент плечом.Все выкладки имхо. И относятся по большей части к инстументу - биткоену


Сказал хорошо.Проблема в эксталоу. к кот в подарок всегда могет быть суперэкстралоу.


Панство, ну вы видели после 2017-го 6,3к? Да. От этого некогда железобетонного уровня не раз отскакивали. Потом видели 3,2к. Ага, видели. А 2,5к видели? Не, пока не видели. То почему бы не взять с Х2 в данном случае? Да, риск есть увидеть 1к.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:39

Если по биткоину не будет иксов, то все криптоговно очень скоро сдохнет.
airmax78
 
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