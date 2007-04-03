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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:51
Китайцы юань продолжают девальвировать, скоро 7,2 нарисуют. Скорее всего будут перекидываться из фиата в тезер и деда.
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phantom_systems
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:27
Кучинелли написав: Vitaka написав:
Экстра лоу дается наверное ОДИН раз в 1...2 года. Будет криптогрехом не воспользоваться в тот момент плечом.Все выкладки имхо. И относятся по большей части к инстументу - биткоену
Сказал хорошо.Проблема в эксталоу. к кот в подарок всегда могет быть суперэкстралоу.
Панство, ну вы видели после 2017-го 6,3к? Да. От этого некогда железобетонного уровня не раз отскакивали. Потом видели 3,2к. Ага, видели. А 2,5к видели? Не, пока не видели. То почему бы не взять с Х2 в данном случае? Да, риск есть увидеть 1к.
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Vitaka
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Додано: Вів 26 тра, 2020 18:39
Если по биткоину не будет иксов, то все криптоговно очень скоро сдохнет.
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airmax78
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