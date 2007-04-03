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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:51
Китайцы юань продолжают девальвировать, скоро 7,2 нарисуют. Скорее всего будут перекидываться из фиата в тезер и деда.
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:27
Панство, ну вы видели после 2017-го 6,3к? Да. От этого некогда железобетонного уровня не раз отскакивали. Потом видели 3,2к. Ага, видели. А 2,5к видели? Не, пока не видели. То почему бы не взять с Х2 в данном случае? Да, риск есть увидеть 1к.
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:39
Если по биткоину не будет иксов, то все криптоговно очень скоро сдохнет.
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:57
Додано: Вів 26 тра, 2020 19:50
Висновок дискусії: один полюбляє кавуньчика, інший свиного хрящика. Хтось чекає шашличка з журавля в небі, а хтось ласує морозивом щодня!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 26 тра, 2020 22:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А вот и безоговорочный лидер пампа нарисовался,знакомьтесь-Theta! ..уй его знает что это за монета,лично никогда ее не держал,но 7Х за месяц-это Вам не цацки-пецки! Это Вам не на наклейку биткоина рукоблудить. Люди зарабатывают деньги на чем угодно,а не деля крипту на правильную и неправильную.Правильной крипты-вообще не бывает.О чем мы шепчем,какие инвестиции,какой рынок,какие перспективы...Просто расчет и немного терпения-залог успеха
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