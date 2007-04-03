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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1898189919001901>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 155
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Тупо крадуть гроші. Коли починають тупо красти, важай тема здохла.


як це виглядає на банані, КХ
що каже саппорт
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 14:59

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Тупо крадуть гроші. Коли починають тупо красти, важай тема здохла.


як це виглядає на банані, КХ
що каже саппорт

Ви думаєте, що я напишу в сапорт, що навіщо крадете гроші? :) Як виглядає? Бачать багато шортів, не вистачає грошей долізти до гаманця - друкують тезера і крадуть гроші шортунів. Бачуть скупчення лонгустів - ллють криптолайно, як в березні було. Як не намагайся обдурити систему, все одно обкрадуть. Тільки маніменеджмент, хеджувати ризики, тіко так без репетузів не залишишся. :) Але й куша не зірвеш, тіко на морозиво. Але з такими злодіями, що крадуть без міри, скоро й на морозиво не вистачатиме. Тупі, жадібні бариги, таку тему похєрити, із за жаби непомірної... :( Обікрали сьогодні, а завтра в кого красти будете? Живуть одним днем. Красти треба з розумом теж, а не по бєспрєделу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Последовал вслед за Катей Костевич, правда, как обычно, немного проспал и вошел по 8840.

Здесь тоже по #XBTUSD интересная ситуация. Как и говорила в обзоре, зашла сегодня на тесте на 8782$ и 8807$ в лонг. Наблюдаю
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:25

  osafly написав:А вот и безоговорочный лидер пампа нарисовался,знакомьтесь-Theta! ..уй его знает что это за монета,лично никогда ее не держал,но 7Х за месяц-это Вам не цацки-пецки!

Дорогие участники коммьюнити Binance,

27.05.2020 в 11:00 (мск) Binance Futures запустит новый бессрочный контракт THETA/USDT. Пользователи смогут выбирать кредитное плечо от 1 до 50x. :mrgreen:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:26

  aleexxxx написав:Последовал вслед за Катей Костевич, правда, как обычно, немного проспал и вошел по 8840.

Здесь тоже по #XBTUSD интересная ситуация. Как и говорила в обзоре, зашла сегодня на тесте на 8782$ и 8807$ в лонг. Наблюдаю


Катя прекрасный трейдер.После просмотров всегда нахожу что то новое и полезное.Но как и многие. обычно реальные заявления следуют уже после того. как...Просто пользуюсь инфой от нек лиц. кот ДО делают ставки, и чаще удачные.В лонг многие стали заходить с уровня 8850 с растяжкой до 8500, т к бычий клин мог пробиться и ниже.Теперь осталось посмотреть, это типа закрытие гэпа или поход к верхней границе :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:26

  aleexxxx написав:Последовал вслед за Катей Костевич, правда, как обычно, немного проспал и вошел по 8840.

Здесь тоже по #XBTUSD интересная ситуация. Как и говорила в обзоре, зашла сегодня на тесте на 8782$ и 8807$ в лонг. Наблюдаю


Катя Костевич,обычно "гонит" в унисон всем вещателям и вангователям..А что,Катя уже не ждет 1800$ о которых взахлеб рассказывала в конце марта??А-я-я-й,Катя...Трандела про 1800,а зашла на 8800!! Вам самим "не в лом" таких неадекватных "криптопророков"слушать,да еще и признаваться в этом :lol: ??
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:28

Ху із Katya? :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:30

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:А вот и безоговорочный лидер пампа нарисовался,знакомьтесь-Theta! ..уй его знает что это за монета,лично никогда ее не держал,но 7Х за месяц-это Вам не цацки-пецки!

Дорогие участники коммьюнити Binance,

27.05.2020 в 11:00 (мск) Binance Futures запустит новый бессрочный контракт THETA/USDT. Пользователи смогут выбирать кредитное плечо от 1 до 50x. :mrgreen:


Binance как шакалы в Африке,всегда держат нос по ветру и готовы хомякам предложить любой каприз за их деньги..Ну конечно,а давайте теперь дружно зашортим Theta...Что то тут не чисто
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:31

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:А вот и безоговорочный лидер пампа нарисовался,знакомьтесь-Theta! ..уй его знает что это за монета,лично никогда ее не держал,но 7Х за месяц-это Вам не цацки-пецки!

Дорогие участники коммьюнити Binance,

27.05.2020 в 11:00 (мск) Binance Futures запустит новый бессрочный контракт THETA/USDT. Пользователи смогут выбирать кредитное плечо от 1 до 50x. :mrgreen:


Я зету два раза упоминал до его сообщения.А вы тока проснулись.Там был стандартный пам и дамп.Уже откат добрячий.Проблема в том. что заранее угадать памп очень сложно.Я вот брал индийские монетки в расчёте на новость о снятии банковских ограничений.А там всё застряло на аппеляции, я не дождался и продал.А вчера новость . что суд подтвердил зелёный свет, и...матик например выстрелил.А ждать это очень сложно, у меня не всегда получается, но просто рад тому. что мысль была правильная и взял 15% хоть и вместо 50.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:31

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:
  osafly написав:А вот и безоговорочный лидер пампа нарисовался,знакомьтесь-Theta! ..уй его знает что это за монета,лично никогда ее не держал,но 7Х за месяц-это Вам не цацки-пецки!

Дорогие участники коммьюнити Binance,

27.05.2020 в 11:00 (мск) Binance Futures запустит новый бессрочный контракт THETA/USDT. Пользователи смогут выбирать кредитное плечо от 1 до 50x. :mrgreen:


Binance как шакалы в Африке,всегда держат нос по ветру и готовы хомякам предложить любой каприз за их деньги..Ну конечно,а давайте теперь дружно зашортим Theta...Что то тут не чисто

Слово - золото! :)

  Кучинелли написав:что мысль была правильная и взял 15% хоть и вместо 50.

Вітаю, куме! :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 27 тра, 2020 17:35, всього редагувалось 5 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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