як це виглядає на банані, КХ
що каже саппорт
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 тра, 2020 14:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
як це виглядає на банані, КХ
що каже саппорт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 27 тра, 2020 14:59
Ви думаєте, що я напишу в сапорт, що навіщо крадете гроші? Як виглядає? Бачать багато шортів, не вистачає грошей долізти до гаманця - друкують тезера і крадуть гроші шортунів. Бачуть скупчення лонгустів - ллють криптолайно, як в березні було. Як не намагайся обдурити систему, все одно обкрадуть. Тільки маніменеджмент, хеджувати ризики, тіко так без репетузів не залишишся. Але й куша не зірвеш, тіко на морозиво. Але з такими злодіями, що крадуть без міри, скоро й на морозиво не вистачатиме. Тупі, жадібні бариги, таку тему похєрити, із за жаби непомірної... Обікрали сьогодні, а завтра в кого красти будете? Живуть одним днем. Красти треба з розумом теж, а не по бєспрєделу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 27 тра, 2020 15:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Последовал вслед за Катей Костевич, правда, как обычно, немного проспал и вошел по 8840.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:25
Дорогие участники коммьюнити Binance,
27.05.2020 в 11:00 (мск) Binance Futures запустит новый бессрочный контракт THETA/USDT. Пользователи смогут выбирать кредитное плечо от 1 до 50x.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:26
Катя прекрасный трейдер.После просмотров всегда нахожу что то новое и полезное.Но как и многие. обычно реальные заявления следуют уже после того. как...Просто пользуюсь инфой от нек лиц. кот ДО делают ставки, и чаще удачные.В лонг многие стали заходить с уровня 8850 с растяжкой до 8500, т к бычий клин мог пробиться и ниже.Теперь осталось посмотреть, это типа закрытие гэпа или поход к верхней границе
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:26
Катя Костевич,обычно "гонит" в унисон всем вещателям и вангователям..А что,Катя уже не ждет 1800$ о которых взахлеб рассказывала в конце марта??А-я-я-й,Катя...Трандела про 1800,а зашла на 8800!! Вам самим "не в лом" таких неадекватных "криптопророков"слушать,да еще и признаваться в этом ??
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:28
Ху із Katya?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:30
Binance как шакалы в Африке,всегда держат нос по ветру и готовы хомякам предложить любой каприз за их деньги..Ну конечно,а давайте теперь дружно зашортим Theta...Что то тут не чисто
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:31
Я зету два раза упоминал до его сообщения.А вы тока проснулись.Там был стандартный пам и дамп.Уже откат добрячий.Проблема в том. что заранее угадать памп очень сложно.Я вот брал индийские монетки в расчёте на новость о снятии банковских ограничений.А там всё застряло на аппеляции, я не дождался и продал.А вчера новость . что суд подтвердил зелёный свет, и...матик например выстрелил.А ждать это очень сложно, у меня не всегда получается, но просто рад тому. что мысль была правильная и взял 15% хоть и вместо 50.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:31
Слово - золото!
Вітаю, куме!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 27 тра, 2020 17:35, всього редагувалось 5 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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