Додано: Сер 27 тра, 2020 17:31

Козак-характерник написав: osafly написав: А вот и безоговорочный лидер пампа нарисовался,знакомьтесь-Theta! ..уй его знает что это за монета,лично никогда ее не держал,но 7Х за месяц-это Вам не цацки-пецки! А вот и безоговорочный лидер пампа нарисовался,знакомьтесь-Theta! ..уй его знает что это за монета,лично никогда ее не держал,но 7Х за месяц-это Вам не цацки-пецки!

Дорогие участники коммьюнити Binance,



27.05.2020 в 11:00 (мск) Binance Futures запустит новый бессрочный контракт THETA/USDT. Пользователи смогут выбирать кредитное плечо от 1 до 50x. Дорогие участники коммьюнити Binance,27.05.2020 в 11:00 (мск) Binance Futures запустит новый бессрочный контракт THETA/USDT. Пользователи смогут выбирать кредитное плечо от 1 до 50x.

Я зету два раза упоминал до его сообщения.А вы тока проснулись.Там был стандартный пам и дамп.Уже откат добрячий.Проблема в том. что заранее угадать памп очень сложно.Я вот брал индийские монетки в расчёте на новость о снятии банковских ограничений.А там всё застряло на аппеляции, я не дождался и продал.А вчера новость . что суд подтвердил зелёный свет, и...матик например выстрелил.А ждать это очень сложно, у меня не всегда получается, но просто рад тому. что мысль была правильная и взял 15% хоть и вместо 50.