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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:34
Козак-характерник написав:
Ху із Katya?
Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо)
...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями
Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..
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osafly
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Додано: Сер 27 тра, 2020 17:36
osafly написав: Козак-характерник написав:
Ху із Katya?
Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо)
...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями
Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..
Файна хоч дівка?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Сер 27 тра, 2020 17:43
Кучинелли написав:
Я зету два раза упоминал до его сообщения.А вы тока проснулись.
Да,мы только проснулись.Ваше "совершенное" английское произношение на русский манер,лично мне не дало никакого понимания о чем Вы тогда говорили,Вы ж не написали истинное название монеты.Я думал это какая то другая монета.Theta,вообще то на слух по русски произносится не Зета,иначе она бы так и писалась,через Z...А должна звучать и называться либо Тхета,либо Сита(Фита-более верное и оригинальное произношение,как она звучит по английски).Поэтому,извините нас неразумных....
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Додано: Сер 27 тра, 2020 17:46
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osafly
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