Додано: Сер 27 тра, 2020 20:04

osafly написав: Козак-характерник написав: Ху із Katya? Ху із Katya?



Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо) ...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье.. Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо)...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулямиТипа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..

Ну ладно там зету ты не распознал. т к может впервые о ней услышал. тебе простительно.А вот на Катю не гони.Там очень высокий класс трейдера.во первых - школа Герчика.Во вторых - владеет очень хорошо теорией.Много раз видел как работает, то что она рассказывает.Даже последний пример - первый прокол на 8630. выходит её ролик и она говорит. что будет повторный тест, где нужно принимать решение.Так и есть после отскока опять примерно туда же спустились.И далее отскок. на кот она и взяла лонг.и мн другого.А в реали ты и я никогда не узнаем. что у кого получается, сколько прибыли или убыли.У неё на криптодепо ок 19 битков. кроме крипты другие рынки.