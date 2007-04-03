Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо) ...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..
Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо) ...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..
Файна хоч дівка?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Кучинелли написав: Я зету два раза упоминал до его сообщения.А вы тока проснулись.
Да,мы только проснулись.Ваше "совершенное" английское произношение на русский манер,лично мне не дало никакого понимания о чем Вы тогда говорили,Вы ж не написали истинное название монеты.Я думал это какая то другая монета.Theta,вообще то на слух по русски произносится не Зета,иначе она бы так и писалась,через Z...А должна звучать и называться либо Тхета,либо Сита(Фита-более верное и оригинальное произношение,как она звучит по английски).Поэтому,извините нас неразумных....
osafly написав:Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо) ...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..
Файна хоч дівка?
Неа, стрёмная и замужняя В 2017 прокатилась на деде и возомнила себя супертрэйдером. Теперь агитирует за переезд в США, видимо для того, чтобы платить там налоги со всей крипты
Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо) ...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..
Ну ладно там зету ты не распознал. т к может впервые о ней услышал. тебе простительно.А вот на Катю не гони.Там очень высокий класс трейдера.во первых - школа Герчика.Во вторых - владеет очень хорошо теорией.Много раз видел как работает, то что она рассказывает.Даже последний пример - первый прокол на 8630. выходит её ролик и она говорит. что будет повторный тест, где нужно принимать решение.Так и есть после отскока опять примерно туда же спустились.И далее отскок. на кот она и взяла лонг.и мн другого.А в реали ты и я никогда не узнаем. что у кого получается, сколько прибыли или убыли.У неё на криптодепо ок 19 битков. кроме крипты другие рынки.
phantom_systems написав:В 2017 прокатилась на деде и возомнила себя супертрэйдером.
Ну ты то более адекватный чем шушара, может вопросом не владеешь.давай по простому - назови более подкованного трейдера, чем она.И посмотрим кого ты поставишь выше.Повторюсь. она торгует много др рынков.также совершенствуется по ходу изучая новые возможности.понятно. что там можно и покритиковать. но я не ставлю такой цели.Зачем. идеалов вовсе нету.
phantom_systems написав:В 2017 прокатилась на деде и возомнила себя супертрэйдером.
Ну ты то более адекватный чем шушара, может вопросом не владеешь.давай по простому - назови более подкованного трейдера, чем она.И посмотрим кого ты поставишь выше.Повторюсь. она торгует много др рынков.также совершенствуется по ходу изучая новые возможности.понятно. что там можно и покритиковать. но я не ставлю такой цели.Зачем. идеалов вовсе нету.
Ну, к Герчику вопросов нет, он себя на фондовом дэйтрэйдинге сделал, но криптой до 2017 тоже не занимался. Я в этой теме намного дольше его с Катей, видел многое и многих начиная с Фонтаса. В крипте прокатывает такое, за что на фонде и форексе можно получить клетчатое небо, а идеалов для меня нет вообще.
Кучинелли написав: Ну ладно там зету ты не распознал. т к может впервые о ней услышал.
Ну да,о Зэте впервые и услышал...от тебя.Мож ты собственную крипту запустил,я ж не вкурсе,куда уж нам,неподкованным Фиту знаю,а Зэту-нет..Так можно весь список крипты перековеркать с умным видом..Лучше английский свой подтяни,если есть что подтягивать-не вводи людей в заблуждение. Катя вещала в марте о 1800.Все.Мне этого достаточно..И это не единичный случай.Лови,пошлешь Кате от поклонника