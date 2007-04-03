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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1898189919001901

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:34

  Козак-характерник написав:Ху із Katya? :)


Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо) :mrgreen: ...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями :lol: Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:36

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Ху із Katya? :)


Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо) :mrgreen: ...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями :lol: Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..

Файна хоч дівка? :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:43

  Кучинелли написав:
Я зету два раза упоминал до его сообщения.А вы тока проснулись.


Да,мы только проснулись.Ваше "совершенное" английское произношение на русский манер,лично мне не дало никакого понимания о чем Вы тогда говорили,Вы ж не написали истинное название монеты.Я думал это какая то другая монета.Theta,вообще то на слух по русски произносится не Зета,иначе она бы так и писалась,через Z...А должна звучать и называться либо Тхета,либо Сита(Фита-более верное и оригинальное произношение,как она звучит по английски).Поэтому,извините нас неразумных.... :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:46

  Козак-характерник написав:Файна хоч дівка? :)


Так сам подивись,може судьба твоя :lol: :mrgreen: Гугл и Ютуб тебе в помощь!Может споетесь,будете на четыре руки бабло заколачивать на криптоговне :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 19:59

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо) :mrgreen: ...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями :lol: Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..

Файна хоч дівка? :)

Неа, стрёмная и замужняя :) В 2017 прокатилась на деде и возомнила себя супертрэйдером. Теперь агитирует за переезд в США, видимо для того, чтобы платить там налоги со всей крипты :mrgreen:
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:04

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Ху із Katya? :)


Да курица одна,любитель шляпок(по типу гнездо) :mrgreen: ...В США живет и считает себя трейдером вяликим.Любит хомякам по ушам ездить и графики чертить с писулями :lol: Типа Хамахи-но менее раскрученная.А так,все то же самое,что услышад-лучше все сделай наоборот и будет тебе счастье..


Ну ладно там зету ты не распознал. т к может впервые о ней услышал. тебе простительно.А вот на Катю не гони.Там очень высокий класс трейдера.во первых - школа Герчика.Во вторых - владеет очень хорошо теорией.Много раз видел как работает, то что она рассказывает.Даже последний пример - первый прокол на 8630. выходит её ролик и она говорит. что будет повторный тест, где нужно принимать решение.Так и есть после отскока опять примерно туда же спустились.И далее отскок. на кот она и взяла лонг.и мн другого.А в реали ты и я никогда не узнаем. что у кого получается, сколько прибыли или убыли.У неё на криптодепо ок 19 битков. кроме крипты другие рынки.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:В 2017 прокатилась на деде и возомнила себя супертрэйдером.

Ну ты то более адекватный чем шушара, может вопросом не владеешь.давай по простому - назови более подкованного трейдера, чем она.И посмотрим кого ты поставишь выше.Повторюсь. она торгует много др рынков.также совершенствуется по ходу изучая новые возможности.понятно. что там можно и покритиковать. но я не ставлю такой цели.Зачем. идеалов вовсе нету.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:35

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:В 2017 прокатилась на деде и возомнила себя супертрэйдером.

Ну ты то более адекватный чем шушара, может вопросом не владеешь.давай по простому - назови более подкованного трейдера, чем она.И посмотрим кого ты поставишь выше.Повторюсь. она торгует много др рынков.также совершенствуется по ходу изучая новые возможности.понятно. что там можно и покритиковать. но я не ставлю такой цели.Зачем. идеалов вовсе нету.

Ну, к Герчику вопросов нет, он себя на фондовом дэйтрэйдинге сделал, но криптой до 2017 тоже не занимался. Я в этой теме намного дольше его с Катей, видел многое и многих начиная с Фонтаса. В крипте прокатывает такое, за что на фонде и форексе можно получить клетчатое небо, а идеалов для меня нет вообще.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 20:55

  Кучинелли написав:
Ну ладно там зету ты не распознал. т к может впервые о ней услышал.


Ну да,о Зэте впервые и услышал...от тебя.Мож ты собственную крипту запустил,я ж не вкурсе,куда уж нам,неподкованным :lol: Фиту знаю,а Зэту-нет..Так можно весь список крипты перековеркать с умным видом..Лучше английский свой подтяни,если есть что подтягивать-не вводи людей в заблуждение.
Катя вещала в марте о 1800.Все.Мне этого достаточно..И это не единичный случай.Лови,пошлешь Кате от поклонника

http://i.piccy.info/i9/f3a2e9bdc16744f5 ... 876683.jpg
osafly
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