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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:41
Альта превратилась в стейблкоины.Ничто не растет и ничего не падает..С тупым выражением,заторможенно смотрит на выходки деда.Эт-то,что тт-та-кое?? Горячие,"финские" крип-тто-ммонэты.Не рынок,а отстой какой то.
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Додано: Чет 28 тра, 2020 16:27
Одна Grayscale после халвинга скупила больше деда, чем майнеры сделали. Что непонятно?
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phantom_systems
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