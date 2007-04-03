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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альта превратилась в стейблкоины.Ничто не растет и ничего не падает..С тупым выражением,заторможенно смотрит на выходки деда.Эт-то,что тт-та-кое?? Горячие,"финские" крип-тто-ммонэты.Не рынок,а отстой какой то.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:27
Одна Grayscale после халвинга скупила больше деда, чем майнеры сделали. Что непонятно?
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезера снова 9 млрд штучек и это событие произошло еще вчера, рынок смотрит на это и реагирует.
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:14
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:38
Они выкупают больше 1к деда ежедневно. Есть и другие киты. Так что 10к можем протестировать.
Додано: Чет 28 тра, 2020 20:03
osafly
звыняюсь, шо вмешиваюсь, но ты слишком агрессивный и дёрганный для трейдера, больше прислушиваюсь к мнениям приятеля Кучинелли, Vitaka и phantom_systems с учётом его опыта, а кх молод ешо. за ежедневноночное интрадейство может поплатиться потом здоровьем. в 35-40 проводил за компом па 12-14часов в сутки - денег заработал, а здоровье таки хорошо растерял.
с твоим постом 19:14 пожалуй соглашусь...
а шо делать?
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