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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 тра, 2020 15:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альта превратилась в стейблкоины.Ничто не растет и ничего не падает..С тупым выражением,заторможенно смотрит на выходки деда.Эт-то,что тт-та-кое?? Горячие,"финские" крип-тто-ммонэты.Не рынок,а отстой какой то.
Додано: Чет 28 тра, 2020 16:27
Одна Grayscale после халвинга скупила больше деда, чем майнеры сделали. Что непонятно?
Додано: Чет 28 тра, 2020 18:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тезера снова 9 млрд штучек и это событие произошло еще вчера, рынок смотрит на это и реагирует.
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:14
Додано: Чет 28 тра, 2020 19:38
Они выкупают больше 1к деда ежедневно. Есть и другие киты. Так что 10к можем протестировать.
Додано: Чет 28 тра, 2020 20:03
osafly
звыняюсь, шо вмешиваюсь, но ты слишком агрессивный и дёрганный для трейдера, больше прислушиваюсь к мнениям приятеля Кучинелли, Vitaka и phantom_systems с учётом его опыта, а кх молод ешо. за ежедневноночное интрадейство может поплатиться потом здоровьем. в 35-40 проводил за компом па 12-14часов в сутки - денег заработал, а здоровье таки хорошо растерял.
с твоим постом 19:14 пожалуй соглашусь...
а шо делать?
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:07
чик Да,я не трейдер вообще,тем более не агрессивный...У меня стратегия не Казака,я не делаю сделок внутри дня..Ко мне прислушиваться не надо,я никогда не прететендовал и не претендую на то чтоб меня слушали и быть рупором рынка.Что вижу-то и пою,как чукотский певец.Если люди вещающие по Ютуб балбесы,в большинстве своем-я прямо об этом и говорю.Я общаюсь здесь и просто выражаю свое мнение.На этом-все.Мне со всеми приятно и комфортно общаться и я всем рад,если человек прост и открыт для общения,без всяческих подковырок и без учительского тона мнимого превосходства.А почему Казак молод?? Казак,тебе сколько лет,если не секрет??Я думаю здесь публика уже достаточно зрелая уже..Молодость-конечно понятие довольно растяжимое...
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:28
osafly
спасибо шо без обид и наездов, а кх как и тулерман, зебра ешо молоды. может кх чуть старше, бо нема нарциссизма, чувства превосходства и прочей лабуды, которую напрочь выбивали раньше в са и из пацанов делали мужчин - эти явно там не служили и остаются "вечно молодыми непугаными трейдунами"...
а шо делать?
Додано: Чет 28 тра, 2020 23:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кстати,слил ADA в диапазоне 0.061-0.062+ и еще взял шорт по ней же..Если будет уровень 0.065 и выше-буду добирать еще шортовую позицию.Ada всегда ходит хорошо и резво.
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