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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:27
Кто бы что ни говорил, но Катюхин сценарий сработал, за что ей спасибо!
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aleexxxx
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:23
osafly написав:
Казак,тебе сколько лет,если не секрет??:
42
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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