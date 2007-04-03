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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кто бы что ни говорил, но Катюхин сценарий сработал, за что ей спасибо!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:23
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козак, ты шортишь?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:52
Так. Одразу 6 позицій. Маленькими частинами входжу по кожній, усередняючи. Можна сказати точніше, що торгую просто... На відкатах, навіть 1%, продаю і потім перезаходжу знов, щоб менше ризика. Де стати на довший шорт, побачимо. Поки так.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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