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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кто бы что ни говорил, но Катюхин сценарий сработал, за что ей спасибо!
Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:23
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Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 29 тра, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козак, ты шортишь?
Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:52
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Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 29 тра, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:29
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:34
А можно ещё и BCH шортануть? Хотя б чисто декоративно.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Поясню ситуацию по биткешу.Сейчас ты смотришь на его движение. кот повторяет ход битка. но по своим уровням.А текущие уровни - это накопление позиции, и оно уже идёт два месяца.Играть на повторении битка чревато тем, что в момент возможного пампа ты окажешься в шорте.Я год назад так играл с БСВ. по 60 покупал по 90 продавал, хоршо...Но соотв прогавил памп. курс сразу прыгнул на 140 и потом на 250.А я часть монет продал. хорошо что хоть не все.с биткешем всё может быть. если будут накапливать дальше. то он будет ходить за битком с кроссом 0.025 примерно.Но ты глянь на график - это плинтус исторический.и мы не знаем в какую минуту может быть выстрел.Я имею кешу и склоняюсь не рисковать по мелочам.если биток пробьёт трендовую и пойдёт за 10. то кеше светит 600-700 минимум и до 1000 при благоприятном развитии.Лучше ждать.Но это моё мнение и вариант. в жизни всё может быть...
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:49
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Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 29 тра, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:55
Спасибо за развёрнутый ответ. Такие же мысли. Я ещё смотрю на кросс к эфиру там вообще скоро паритет светит, что уж очень сильно отклоняется от нормального состояния (1,5-1,65 а на пиках выше 2 эфиров за BCH)
Сорри - то была просьба для КХ
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