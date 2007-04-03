Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:47

lrs7719 написав: А можно ещё и BCH шортануть? Хотя б чисто декоративно А можно ещё и BCH шортануть? Хотя б чисто декоративно

Поясню ситуацию по биткешу.Сейчас ты смотришь на его движение. кот повторяет ход битка. но по своим уровням.А текущие уровни - это накопление позиции, и оно уже идёт два месяца.Играть на повторении битка чревато тем, что в момент возможного пампа ты окажешься в шорте.Я год назад так играл с БСВ. по 60 покупал по 90 продавал, хоршо...Но соотв прогавил памп. курс сразу прыгнул на 140 и потом на 250.А я часть монет продал. хорошо что хоть не все.с биткешем всё может быть. если будут накапливать дальше. то он будет ходить за битком с кроссом 0.025 примерно.Но ты глянь на график - это плинтус исторический.и мы не знаем в какую минуту может быть выстрел.Я имею кешу и склоняюсь не рисковать по мелочам.если биток пробьёт трендовую и пойдёт за 10. то кеше светит 600-700 минимум и до 1000 при благоприятном развитии.Лучше ждать.Но это моё мнение и вариант. в жизни всё может быть...