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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1900190119021903

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто бы что ни говорил, но Катюхин сценарий сработал, за что ей спасибо!
aleexxxx
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 01:23

....
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 29 тра, 2020 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 09:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козак, ты шортишь?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 10:52

....
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 29 тра, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:13

  Zebra написав:Козак, ты шортишь?

:lol: потому и растёт дед с кефиром.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:29

  Vitaka написав:
  Zebra написав:Козак, ты шортишь?

:lol: потому и растёт дед с кефиром.

Так я ж о том и подумал :x
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:34

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Козак, ты шортишь?

Так. Одразу 6 позицій. Маленькими частинами входжу по кожній, усередняючи. Можна сказати точніше, що торгую просто... На відкатах, навіть 1%, продаю і потім перезаходжу знов, щоб менше ризика. Де стати на довший шорт, побачимо. Поки так.


А можно ещё и BCH шортануть? Хотя б чисто декоративно. :roll:
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  lrs7719 написав:А можно ещё и BCH шортануть? Хотя б чисто декоративно

Поясню ситуацию по биткешу.Сейчас ты смотришь на его движение. кот повторяет ход битка. но по своим уровням.А текущие уровни - это накопление позиции, и оно уже идёт два месяца.Играть на повторении битка чревато тем, что в момент возможного пампа ты окажешься в шорте.Я год назад так играл с БСВ. по 60 покупал по 90 продавал, хоршо...Но соотв прогавил памп. курс сразу прыгнул на 140 и потом на 250.А я часть монет продал. хорошо что хоть не все.с биткешем всё может быть. если будут накапливать дальше. то он будет ходить за битком с кроссом 0.025 примерно.Но ты глянь на график - это плинтус исторический.и мы не знаем в какую минуту может быть выстрел.Я имею кешу и склоняюсь не рисковать по мелочам.если биток пробьёт трендовую и пойдёт за 10. то кеше светит 600-700 минимум и до 1000 при благоприятном развитии.Лучше ждать.Но это моё мнение и вариант. в жизни всё может быть...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:49

...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в П'ят 29 тра, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 11:55

  Кучинелли написав:
  lrs7719 написав:А можно ещё и BCH шортануть? Хотя б чисто декоративно

Поясню ситуацию по биткешу.Сейчас ты смотришь на его движение. кот повторяет ход битка. но по своим уровням.А текущие уровни - это накопление позиции, и оно уже идёт два месяца.Играть на повторении битка чревато тем, что в момент возможного пампа ты окажешься в шорте.Я год назад так играл с БСВ. по 60 покупал по 90 продавал, хоршо...Но соотв прогавил памп. курс сразу прыгнул на 140 и потом на 250.А я часть монет продал. хорошо что хоть не все.с биткешем всё может быть. если будут накапливать дальше. то он будет ходить за битком с кроссом 0.025 примерно.Но ты глянь на график - это плинтус исторический.и мы не знаем в какую минуту может быть выстрел.Я имею кешу и склоняюсь не рисковать по мелочам.если биток пробьёт трендовую и пойдёт за 10. то кеше светит 600-700 минимум и до 1000 при благоприятном развитии.Лучше ждать.Но это моё мнение и вариант. в жизни всё может быть...



Спасибо за развёрнутый ответ. Такие же мысли. Я ещё смотрю на кросс к эфиру там вообще скоро паритет светит, что уж очень сильно отклоняется от нормального состояния (1,5-1,65 а на пиках выше 2 эфиров за BCH)
Сорри - то была просьба для КХ :D
lrs7719
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