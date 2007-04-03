Vitaka написав:Кучинелли, надо признать, шо ВСН умеет делать нервы криптопанству. Скорее всего будут накапливать месяца два, бо сильно часто вкусная пилка будет, если сейчас. И по кроссу можно ещё пощупать лой от декабря аж 2018-го.
Я более склонен к волновому анализу.По нему кросс сделал коррекцию АВС с укороченной Сравной примерно 0,618 от А.Ну 0,025 и 0,023 на глобальном графике не сильно делают погоду.Но могут выжимать до последнего.Они недавно делали памп и прошло мало времени.там завязка на слив накопленных биткешей пулами.Это делается периодически по схеме - памп и слив.Поэтому нужно ждать следующий памп.Но накопление может продолжится как и ниже так и выше вплоть до 0,03.мы не знаем, одно точно видно. что монета вблизи дна и смысла нет что то с ней делать.
Vitaka написав:Кучинелли, надо признать, шо ВСН умеет делать нервы криптопанству. Скорее всего будут накапливать месяца два, бо сильно часто вкусная пилка будет, если сейчас. И по кроссу можно ещё пощупать лой от декабря аж 2018-го.
Ну насколько я помню (могу конечно ошибаться) в ноябре-декабре 2018 года вообще стоял вопрос о существование BCH. Сейчас, как я понимаю, так вопрос не стоит. Но за накопление, да - полностью согласен. Вполне реально, что флет будет и больше двух-трёх месяцев.
Не совсем о существовании, делёжка хешрейта с БСВ.И биткеш победил разделив примерно две трети на себя и одна треть на БСВ.
Но в 2017м вопрос вообще стоял какой биткоин поддержит сообщество Кроме биткеша вызов биткоину никто не мог бросить никогда.Я уверен. что РВ подготовит новый план и будет делать очередную попытку.КР с своим БСВ сейчас очевидно сдал позиции на ту же тему.БСВ собственно по большому счёту тот же биток и биткеш - один начальный код.Но есть две проблемы.1 - КР облажался в судах и потерял доверие.2 - фишка с увеличением буфера имеет кроме преимущества в масштабировании, имеет недостаток втом, что пулу будет очень дорого проделывать все операции с монетами. т е или убыток или централизация.Вернёмся к биткешу...у него проблема только в том, чтобы откусить от битка хешрейт.Для этого нужно пампить. майнеры пойдут за ценой.Ну и как обычно в сети подогреть интерес фичками разными - где то использовать. привлечь знаменитые личности и т д. Ну и в конце дополню.Рост может быть в случае масс адопшн, всего крипторынка.Но что будут новые масс покупать - конечно вначале только топовые монеты.Поэтому мелочь пузатая может только временно пампиться. а топы могут уверенно расти.
лол, народ тут Хамаху жіночого роду детектід ... хом'яки торгуючі по "сигналам" => розмовляючих голів на Ютубі, а також аналітиків із форумів, трейдінгвю і твіттера - це просто бугага а ті хом'яки, які ще й мають рейтинг із кучі перелопачених ванг - це бугага в квадраті
п.с. якщо ви суєтеся в маркет, то думайте своєю головою, якщо є чим думати, бо в іншому випадку ви просто корм, воно вам потрібно в такому випадку? будете свідками-терпілами туземуна типу Макса, Вітла і інших чіків-хомок ...