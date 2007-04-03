Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:41

lrs7719 написав: Vitaka написав: Кучинелли, надо признать, шо ВСН умеет делать нервы криптопанству. Скорее всего будут накапливать месяца два, бо сильно часто вкусная пилка будет, если сейчас. И по кроссу можно ещё пощупать лой от декабря аж 2018-го. , надо признать, шо ВСН умеет делать нервы криптопанству. Скорее всего будут накапливать месяца два, бо сильно часто вкусная пилка будет, если сейчас. И по кроссу можно ещё пощупать лой от декабря аж 2018-го.

Ну насколько я помню (могу конечно ошибаться) в ноябре-декабре 2018 года вообще стоял вопрос о существование BCH. Сейчас, как я понимаю, так вопрос не стоит. Но за накопление, да - полностью согласен. Вполне реально, что флет будет и больше двух-трёх месяцев. Ну насколько я помню (могу конечно ошибаться) в ноябре-декабре 2018 года вообще стоял вопрос о существование BCH. Сейчас, как я понимаю, так вопрос не стоит. Но за накопление, да - полностью согласен. Вполне реально, что флет будет и больше двух-трёх месяцев.

Не совсем о существовании, делёжка хешрейта с БСВ.И биткеш победил разделив примерно две трети на себя и одна треть на БСВ.Но в 2017м вопрос вообще стоял какой биткоин поддержит сообществоКроме биткеша вызов биткоину никто не мог бросить никогда.Я уверен. что РВ подготовит новый план и будет делать очередную попытку.КР с своим БСВ сейчас очевидно сдал позиции на ту же тему.БСВ собственно по большому счёту тот же биток и биткеш - один начальный код.Но есть две проблемы.1 - КР облажался в судах и потерял доверие.2 - фишка с увеличением буфера имеет кроме преимущества в масштабировании, имеет недостаток втом, что пулу будет очень дорого проделывать все операции с монетами. т е или убыток или централизация.Вернёмся к биткешу...у него проблема только в том, чтобы откусить от битка хешрейт.Для этого нужно пампить. майнеры пойдут за ценой.Ну и как обычно в сети подогреть интерес фичками разными - где то использовать. привлечь знаменитые личности и т д.Ну и в конце дополню.Рост может быть в случае масс адопшн, всего крипторынка.Но что будут новые масс покупать - конечно вначале только топовые монеты.Поэтому мелочь пузатая может только временно пампиться. а топы могут уверенно расти.