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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1901190219031904

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:31

  Vitaka написав:Кучинелли, надо признать, шо ВСН умеет делать нервы криптопанству. Скорее всего будут накапливать месяца два, бо сильно часто вкусная пилка будет, если сейчас. И по кроссу можно ещё пощупать лой от декабря аж 2018-го.


Я более склонен к волновому анализу.По нему кросс сделал коррекцию АВС с укороченной Сравной примерно 0,618 от А.Ну 0,025 и 0,023 на глобальном графике не сильно делают погоду.Но могут выжимать до последнего.Они недавно делали памп и прошло мало времени.там завязка на слив накопленных биткешей пулами.Это делается периодически по схеме - памп и слив.Поэтому нужно ждать следующий памп.Но накопление может продолжится как и ниже так и выше вплоть до 0,03.мы не знаем, одно точно видно. что монета вблизи дна и смысла нет что то с ней делать.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 17:41

  lrs7719 написав:
  Vitaka написав:Кучинелли, надо признать, шо ВСН умеет делать нервы криптопанству. Скорее всего будут накапливать месяца два, бо сильно часто вкусная пилка будет, если сейчас. И по кроссу можно ещё пощупать лой от декабря аж 2018-го.

Ну насколько я помню (могу конечно ошибаться) в ноябре-декабре 2018 года вообще стоял вопрос о существование BCH. Сейчас, как я понимаю, так вопрос не стоит. Но за накопление, да - полностью согласен. Вполне реально, что флет будет и больше двух-трёх месяцев.

Не совсем о существовании, делёжка хешрейта с БСВ.И биткеш победил разделив примерно две трети на себя и одна треть на БСВ.


Но в 2017м вопрос вообще стоял какой биткоин поддержит сообщество :!: Кроме биткеша вызов биткоину никто не мог бросить никогда.Я уверен. что РВ подготовит новый план и будет делать очередную попытку.КР с своим БСВ сейчас очевидно сдал позиции на ту же тему.БСВ собственно по большому счёту тот же биток и биткеш - один начальный код.Но есть две проблемы.1 - КР облажался в судах и потерял доверие.2 - фишка с увеличением буфера имеет кроме преимущества в масштабировании, имеет недостаток втом, что пулу будет очень дорого проделывать все операции с монетами. т е или убыток или централизация.Вернёмся к биткешу...у него проблема только в том, чтобы откусить от битка хешрейт.Для этого нужно пампить. майнеры пойдут за ценой.Ну и как обычно в сети подогреть интерес фичками разными - где то использовать. привлечь знаменитые личности и т д.
Ну и в конце дополню.Рост может быть в случае масс адопшн, всего крипторынка.Но что будут новые масс покупать - конечно вначале только топовые монеты.Поэтому мелочь пузатая может только временно пампиться. а топы могут уверенно расти.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 16:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир по ходу таки хочет сходить на $500-600 за штуку.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:46

  Zebra написав:Эфир по ходу таки хочет сходить на $500-600 за штуку.

Смотрим на кросс к битку, который торгуется внутри большого треугольника.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:18

  Vitaka написав:
  Zebra написав:Эфир по ходу таки хочет сходить на $500-600 за штуку.

Смотрим на кросс к битку, который торгуется внутри большого треугольника.

повангую на недельках
Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:13

  Zebra написав:
  Vitaka написав:
  Zebra написав:Эфир по ходу таки хочет сходить на $500-600 за штуку.

Смотрим на кросс к битку, который торгуется внутри большого треугольника.

повангую на недельках
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Я про кросс. А как к доллару будет, наверное от курса ВТС зависит.

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П.С. Судя по возросшим процентам, +7200%, народ приступил шортить кефир.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:47

  Vitaka написав:П.С. Судя по возросшим процентам, +7200%, народ приступил шортить кефир.

Плохая идея. Судя по всему, это только начало...
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Почему КХ пропал из эфира? Опять по уши в шортах с плечем?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:05

  Zebra написав:Почему КХ пропал из эфира? Опять по уши в шортах с плечем?

Як завжди, торгую - покупаю/продаю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 08:31

  Zebra написав:
  Vitaka написав:П.С. Судя по возросшим процентам, +7200%, народ приступил шортить кефир.

Плохая идея. Судя по всему, это только начало...

:lol: Там две идеи, кому какая нравится.
Vitaka
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