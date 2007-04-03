Vitaka
па крипте всегда две идеи, козак до 10го так в шортах и присел за шо то
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:30
Vitaka
па крипте всегда две идеи, козак до 10го так в шортах и присел за шо то
а шо делать?
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:13
От блд 3.14дорасы. Хотя бы 40 центов и я этот риппл-скам закрою.
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:55
ADA - пекло
ADA полоскотав нерви.... Ось так, маніпулі постригли шортунів, незважаючи, що монетка з топів, а не зовсім шлак. 60% за добу. Ще один доказ, що зробити з ціною, можуть що завгодно, щоб пограбувати трейдерів. Без хеджу торгувати - самовбивство. Залишать не лише без шортів, але й без репетузів.
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