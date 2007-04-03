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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1902190319041905

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:30

Vitaka
па крипте всегда две идеи, козак до 10го так в шортах и присел за шо то :o
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ахахаха:
https://forklog.com/ripple-razblokirova ... -200-mlrd/
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:13

  Vitaka написав:Ахахаха:
https://forklog.com/ripple-razblokirova ... -200-mlrd/

От блд 3.14дорасы. Хотя бы 40 центов и я этот риппл-скам закрою.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:55

ADA - пекло

ADA полоскотав нерви.... :) Ось так, маніпулі постригли шортунів, незважаючи, що монетка з топів, а не зовсім шлак. 60% за добу. Ще один доказ, що зробити з ціною, можуть що завгодно, щоб пограбувати трейдерів. Без хеджу торгувати - самовбивство. Залишать не лише без шортів, але й без репетузів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:49

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:Ахахаха:
https://forklog.com/ripple-razblokirova ... -200-mlrd/

От блд 3.14дорасы. Хотя бы 40 центов и я этот риппл-скам закрою.


Я тоже не могу до конца понять, почему в криптомире нет даже намёка на нормальную логику.Монеты с перспективными разработками стоят копейки, а фуфло типа хрипла имеет бешеную капу.Монеты с минимальной инфляцией топчутся на месте, растёт один биток.Не считая пампанутых.Вот зета и её фуел как положено рухнули.И т д.Инфляция битка стала после халвы 1,8% - круче золота.Такой же инфляцией обладают форки, у лайта чуть выше.На рисунке - до халвы. :!: Зображення
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Ще один доказ, що зробити з ціною, можуть що завгодно, щоб пограбувати трейдерів.

Эт точно.Свёл концы с концами на фьюче, вывел на спот основную сумму...и остаток от прибыли решил прокутить - около 40 баксов поставил в шорт по биткешу с плечём Х75 :!: Будь шо будет :DЗображення
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:02

Кучинелли Удачі, куме! :)
Козак-характерник
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