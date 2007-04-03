Додано: Пон 01 чер, 2020 23:13

Козак-характерник написав: ADA полоскотав нерви.... Ось так, маніпулі постригли шортунів, незважаючи, що монетка з топів, а не зовсім шлак. 60% за добу. Ще один доказ, що зробити з ціною, можуть що завгодно, щоб пограбувати трейдерів. Без хеджу торгувати - самовбивство. Залишать не лише без шортів, але й без репетузів. ADA полоскотав нерви....Ось так, маніпулі постригли шортунів, незважаючи, що монетка з топів, а не зовсім шлак. 60% за добу. Ще один доказ, що зробити з ціною, можуть що завгодно, щоб пограбувати трейдерів. Без хеджу торгувати - самовбивство. Залишать не лише без шортів, але й без репетузів.

Да задолбала эта ADA за..лся шорт усреднять..Прошила падла все "перекрытия" и улетела в небо буквально за день..Максимум на что рассчитывал по ней-0.072-0.074...Сижу в просадке по ней..Не исключаю,что могут еще до 0.1-0.11 ее подкинуть,если вдруг биток на 11К полетит..Хотя на 0.086 хорошо ее слили,проторговка бешенная на 4 часах была..Я говорил что монета реактивная,как взлетает резко,так и падает,с приличной скоростью...Главное маржу держать с запасом..По риплу,тоже в шоке...Я эту монету наверное и по 0.3 слил бы...У меня средняя в районе 0.31-0.33...На мартовском падении,даже и не усреднял это г...но.Просто тупо на него забил..Лежит,да и лежит пока.Сброшу даже в небольшой минус при первой возможности.Ну его нах..Реально монета тормоз...Если по ней сейчас движения нет,то на ближайшее время,о нем можно вообще забыть...При первом крупном падении и с таким "печатанием",он будет по 0.05$