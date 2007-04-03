Vitaka
па крипте всегда две идеи, козак до 10го так в шортах и присел за шо то
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:30
Vitaka
па крипте всегда две идеи, козак до 10го так в шортах и присел за шо то
а шо делать?
Додано: Пон 01 чер, 2020 14:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 01 чер, 2020 15:13
От блд 3.14дорасы. Хотя бы 40 центов и я этот риппл-скам закрою.
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:55
ADA - пекло
ADA полоскотав нерви.... Ось так, маніпулі постригли шортунів, незважаючи, що монетка з топів, а не зовсім шлак. 60% за добу. Ще один доказ, що зробити з ціною, можуть що завгодно, щоб пограбувати трейдерів. Без хеджу торгувати - самовбивство. Залишать не лише без шортів, але й без репетузів.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:49
Я тоже не могу до конца понять, почему в криптомире нет даже намёка на нормальную логику.Монеты с перспективными разработками стоят копейки, а фуфло типа хрипла имеет бешеную капу.Монеты с минимальной инфляцией топчутся на месте, растёт один биток.Не считая пампанутых.Вот зета и её фуел как положено рухнули.И т д.Инфляция битка стала после халвы 1,8% - круче золота.Такой же инфляцией обладают форки, у лайта чуть выше.На рисунке - до халвы.
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:47
Ооо! Отэто действительно есть плечо!
П.С. Затевается шото грандиозное, меганаиб...ое
Додано: Пон 01 чер, 2020 23:13
Да задолбала эта ADA за..лся шорт усреднять..Прошила падла все "перекрытия" и улетела в небо буквально за день..Максимум на что рассчитывал по ней-0.072-0.074...Сижу в просадке по ней..Не исключаю,что могут еще до 0.1-0.11 ее подкинуть,если вдруг биток на 11К полетит..Хотя на 0.086 хорошо ее слили,проторговка бешенная на 4 часах была..Я говорил что монета реактивная,как взлетает резко,так и падает,с приличной скоростью...Главное маржу держать с запасом..
По риплу,тоже в шоке...Я эту монету наверное и по 0.3 слил бы...У меня средняя в районе 0.31-0.33...На мартовском падении,даже и не усреднял это г...но.Просто тупо на него забил..Лежит,да и лежит пока.Сброшу даже в небольшой минус при первой возможности.Ну его нах..Реально монета тормоз...Если по ней сейчас движения нет,то на ближайшее время,о нем можно вообще забыть...При первом крупном падении и с таким "печатанием",он будет по 0.05$
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:35
Я наверно тут еще полгода назад всех предупреждал, что обьем принта будет увеличиваться с падением цены, т.к. компания имеет крупный штат сотрудников, PR-отдел, и затраты на маркетинг, и все это стабильно в долларах, а значит будут печатать хоть сотнями триллионов штук эту монету, пока она будет стоить хоть 1 сатоши, т.к. нужно кормить кроме самой компании еще и инвесторов, которые за лет 6-7 своего существования привыкли доить рынок и больше ничем заниматься не умеют.
Да и потом, все увидели, когда Тезер обогнал по капитализации это овно, что рипл по сути и не нужен, когда есть стейблкоины.
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