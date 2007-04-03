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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 01:42
Zebra написав:
Да и потом, все увидели, когда Тезер обогнал по капитализации это овно, что рипл по сути и не нужен, когда есть стейблкоины.
Вот это действительно правда. Основной фишкой рипла были дешёвые трансграничные платежи. Для этого даже в Moneygram вложились. А теперь скрипач не нужен (с)
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