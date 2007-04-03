|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 01:42
Zebra написав:
Да и потом, все увидели, когда Тезер обогнал по капитализации это овно, что рипл по сути и не нужен, когда есть стейблкоины.
Вот это действительно правда. Основной фишкой рипла были дешёвые трансграничные платежи. Для этого даже в Moneygram вложились. А теперь скрипач не нужен (с)
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1116
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 01:59
phantom_systems написав: Zebra написав:
Да и потом, все увидели, когда Тезер обогнал по капитализации это овно, что рипл по сути и не нужен, когда есть стейблкоины.
Вот это действительно правда. Основной фишкой рипла были дешёвые трансграничные платежи. Для этого даже в Moneygram вложились. А теперь скрипач не нужен (с)
Жадоба фраєрів погубила...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28736
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1945 раз.
- Подякували: 2117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 02:39
Ну вот и ракета туземун
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8469
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 851 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 чер, 2020 02:49
Ещё не ракета, но 10к взяли как и говорил.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1116
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 03:13
Востаннє редагувалось Vitaka
в Вів 02 чер, 2020 03:17, всього редагувалось 2 разів.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1769
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 03:16
Zebra написав:
Ну вот и ракета туземун
Ждём выстрела эоса и кеши
П.С. Это всё КХ натворил.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1769
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|55688
|189363493
|
|
|6974
|1565602
|
Пон 01 чер, 2020 22:47
ЛОБ
|
|38
|48229
|
|