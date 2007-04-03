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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1903190419051906

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:42

  Zebra написав:Да и потом, все увидели, когда Тезер обогнал по капитализации это овно, что рипл по сути и не нужен, когда есть стейблкоины.

Вот это действительно правда. Основной фишкой рипла были дешёвые трансграничные платежи. Для этого даже в Moneygram вложились. А теперь скрипач не нужен (с)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 01:59

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Да и потом, все увидели, когда Тезер обогнал по капитализации это овно, что рипл по сути и не нужен, когда есть стейблкоины.

Вот это действительно правда. Основной фишкой рипла были дешёвые трансграничные платежи. Для этого даже в Moneygram вложились. А теперь скрипач не нужен (с)

Жадоба фраєрів погубила... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 02:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну вот и ракета туземун
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 02:49

Ещё не ракета, но 10к взяли как и говорил.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 03:13

:!:
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 02 чер, 2020 03:17, всього редагувалось 2 разів.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 03:16

  Zebra написав:Ну вот и ракета туземун

Ждём выстрела эоса и кеши :D
П.С. Это всё КХ натворил.
Vitaka
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