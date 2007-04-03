|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 01:42
Zebra написав:
Да и потом, все увидели, когда Тезер обогнал по капитализации это овно, что рипл по сути и не нужен, когда есть стейблкоины.
Вот это действительно правда. Основной фишкой рипла были дешёвые трансграничные платежи. Для этого даже в Moneygram вложились. А теперь скрипач не нужен (с)
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1116
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 01:59
phantom_systems написав: Zebra написав:
Да и потом, все увидели, когда Тезер обогнал по капитализации это овно, что рипл по сути и не нужен, когда есть стейблкоины.
Вот это действительно правда. Основной фишкой рипла были дешёвые трансграничные платежи. Для этого даже в Moneygram вложились. А теперь скрипач не нужен (с)
Жадоба фраєрів погубила...
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28736
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1945 раз.
- Подякували: 2117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 02:39
Ну вот и ракета туземун
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8469
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 851 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 чер, 2020 02:49
Ещё не ракета, но 10к взяли как и говорил.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1116
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 03:13
Востаннє редагувалось Vitaka
в Вів 02 чер, 2020 03:17, всього редагувалось 2 разів.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1769
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 03:16
Zebra написав:
Ну вот и ракета туземун
Ждём выстрела эоса и кеши
П.С. Это всё КХ натворил.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1769
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 04:36
приятель присылал прогноз блохера https://ru.tradingview.com/chart/XBTUSD ... l-2020-22/
с коментом, шо вполне реально моге быть и так. та шо "юное дарование = менторский трейдун" гнавший на мну и витла пока-апять в опе...
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6097
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 4585 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 02 чер, 2020 06:54
Мой шорт выпендросовский выбило по стоп лимиту.И хорошо, что рынок поехал вверх, т к на споте основная сумма в лонг была.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 07:19
Козак-характерник написав:
Жадоба фраєрів погубила...
"Козак" , як справи з інвештиціями в біткоїн? Скільки орендних квартир купив у Львові за виручені кошти за минулий рік? Гроші - свої вклав, чи панянка поважного віку "позичила"?
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 02 чер, 2020 07:22, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21425
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1196 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 07:40
Новини : як треба заробляти на криптовалютах. Створюйте власну криптовалюту, і будете мільйонерами! https://uainfo.org/blognews/1591027808- ... alsya.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21425
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1196 раз.
- Подякували: 2193 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|55688
|189365413
|
|
|6974
|1565715
|
Пон 01 чер, 2020 22:47
ЛОБ
|
|38
|48229
|
|