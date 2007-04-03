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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1905190619071908>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:22

Як вам, товариство, цей цирк на дроті? :) Здається цю тему вже час переносити в розділ про фінансові піраміди і шахрайство! :mrgreen: Тупо грабують будь які гроші, хоч шортун, хоч лонгуст - пострижуть всіх, хто без хеджа! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Судячи по твоїй реакції, ти у шортах і десь на півшляху до ліквіду.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:33

як писав з тиждень назад, дід залишався в качельному рості, зараз пробили локальний трикутник сформований за травень і питання по глобальній фігурі :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:38

Сьогодні вночі спостерігав, що % шортів на банані впав до 14%, нижче, чим на бітмех і фінікє був....Зістригли налисо... :) Оь що робить тезор животворящий! :) Тупо грабують в дві сторони. Реальної торгівлі 0. Тема соскамилася безповоротньо, з такими то плечами. Без хеджу - реальне казино, де 99,9% виграє казино.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:07

  Козак-характерник написав:Сьогодні вночі спостерігав, що % шортів на банані впав до 14%, нижче, чим на бітмех і фінікє був....Зістригли налисо... :) Оь що робить тезор животворящий! :) Тупо грабують в дві сторони. Реальної торгівлі 0. Тема соскамилася безповоротньо, з такими то плечами. Без хеджу - реальне казино, де 99,9% виграє казино.

Раніше ти казав, що фьючі - це тема, бімба. А тут уже скам, піраміда. Визначся вже.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:15

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Сьогодні вночі спостерігав, що % шортів на банані впав до 14%, нижче, чим на бітмех і фінікє був....Зістригли налисо... :) Оь що робить тезор животворящий! :) Тупо грабують в дві сторони. Реальної торгівлі 0. Тема соскамилася безповоротньо, з такими то плечами. Без хеджу - реальне казино, де 99,9% виграє казино.

Раніше ти казав, що фьючі - це тема, бімба. А тут уже скам, піраміда. Визначся вже.

Бімба, але для тих, хто грає вміючи. :) Для більшості - це талончик на послуги цирюльника. :) Без хеджу і маніменеджмента. Просто повністю втратили почуття міри, навіть не імітують торги, тупо стрижуть. А це вже ознака, що тема затухає...Нових лохів немає, а зі старих скальп зняли! :D Тупо тирять мєлочь по кишеням! Навіть на цей типа, туземун, тезера надрукували, що ці крихти останні в лохів відібрати. Чисто шахрайство.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 12:19, всього редагувалось 5 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:16

тим часом біткоїн впевнено взяв 10ку (10 000
по 3ьому циклу фібозаччі має зайти в зону 10777
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:18

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Сьогодні вночі спостерігав, що % шортів на банані впав до 14%, нижче, чим на бітмех і фінікє був....Зістригли налисо... :) Оь що робить тезор животворящий! :) Тупо грабують в дві сторони. Реальної торгівлі 0. Тема соскамилася безповоротньо, з такими то плечами. Без хеджу - реальне казино, де 99,9% виграє казино.

Раніше ти казав, що фьючі - це тема, бімба. А тут уже скам, піраміда. Визначся вже.

Бімба, але для тих, хто грає вміючи. :) Для більшості - це квиток на послуги цирюльника. :) Бех хеджу і маніменеджмента. Просто повністю втратили почуття міри, навіть не імітують торги, тупо стрижуть. А це вже ознака, що тема затухає...

Так було завжди, нічого не затухає. Тезера +130 лямів за сутки.
Біткоїн по 20к і єфір по 500-600 - питання часу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:22

  Zebra написав:Так було завжди, нічого не затухає. Тезера +130 лямів за сутки.
Біткоїн по 20к і єфір по 500-600 - питання часу.

Ні, так не було, щоб реальних торгів не було взагалі, малювали хоч подобіє реальних торгів. З появою маржиналки, фючей, опціонів, це вже новий рівень шахрайства. Тупо полюють за депозитами. Якщо великий депозит з плечем великим, то рух навіть на 1%, це вже дохуха. Біржа не дасть заробити хомкам нічого. Цікаво чим це грандіозне шахрайство скінчиться?
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:23

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Так було завжди, нічого не затухає. Тезера +130 лямів за сутки.
Біткоїн по 20к і єфір по 500-600 - питання часу.

Ні, так не було, щоб реальних торгів не було взагалі, малювали хоч подобіє реальних торгів. З появою маржиналки, фючей, опціонів, це вже новий рівень шахрайства. Тупо полюють за депозитами.

Тебе ліквідувало, так і кажи. В тебе ніхто нічого не крав, ти сам туди завів кошти, які вшахраював у Михайлівському по словам Yura_T.
Zebra
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