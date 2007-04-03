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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:22
Як вам, товариство, цей цирк на дроті? Здається цю тему вже час переносити в розділ про фінансові піраміди і шахрайство! Тупо грабують будь які гроші, хоч шортун, хоч лонгуст - пострижуть всіх, хто без хеджа!
Додано: Вів 02 чер, 2020 10:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Судячи по твоїй реакції, ти у шортах і десь на півшляху до ліквіду.
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:33
як писав з тиждень назад, дід залишався в качельному рості, зараз пробили локальний трикутник сформований за травень і питання по глобальній фігурі
Додано: Вів 02 чер, 2020 11:38
Сьогодні вночі спостерігав, що % шортів на банані впав до 14%, нижче, чим на бітмех і фінікє був....Зістригли налисо... Оь що робить тезор животворящий! Тупо грабують в дві сторони. Реальної торгівлі 0. Тема соскамилася безповоротньо, з такими то плечами. Без хеджу - реальне казино, де 99,9% виграє казино.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:07
Раніше ти казав, що фьючі - це тема, бімба. А тут уже скам, піраміда. Визначся вже.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:15
Бімба, але для тих, хто грає вміючи. Для більшості - це талончик на послуги цирюльника. Без хеджу і маніменеджмента. Просто повністю втратили почуття міри, навіть не імітують торги, тупо стрижуть. А це вже ознака, що тема затухає...Нових лохів немає, а зі старих скальп зняли! Тупо тирять мєлочь по кишеням! Навіть на цей типа, туземун, тезера надрукували, що ці крихти останні в лохів відібрати. Чисто шахрайство.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 12:19, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:16
тим часом біткоїн впевнено взяв 10ку (10 000
по 3ьому циклу фібозаччі має зайти в зону 10777
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:18
Так було завжди, нічого не затухає. Тезера +130 лямів за сутки.
Біткоїн по 20к і єфір по 500-600 - питання часу.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:22
Ні, так не було, щоб реальних торгів не було взагалі, малювали хоч подобіє реальних торгів. З появою маржиналки, фючей, опціонів, це вже новий рівень шахрайства. Тупо полюють за депозитами. Якщо великий депозит з плечем великим, то рух навіть на 1%, це вже дохуха. Біржа не дасть заробити хомкам нічого. Цікаво чим це грандіозне шахрайство скінчиться?
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:23
Тебе ліквідувало, так і кажи. В тебе ніхто нічого не крав, ти сам туди завів кошти, які вшахраював у Михайлівському по словам Yura_T.
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