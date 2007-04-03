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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25
Знову та сама пісня... От же ж ви, романтики... Я вам про Фому, ви мені про Єрьому. Ні, робзя, це вже чисто шахрайство, тупо піраміда по вигрібанню бабла з лохів. Просто, щоб натиріть останню мєлоч, під це шахрайство тезера стільки друкувати, то дєла зовсім плохи. Реальний інтерес і торги нульові, так виходить, якщо на такий відвертий пограбунок йдуть. В березні обідрали лонгустів, як липку, тепер шорти познімали. Нікого не залишиться, біржі ганятимуть лише повітря в системі, розраховуючи на зальотного лоха, який вже і так в Червоній книзі. Тупо непомірна жадоба маніпулей хєрить таку тему. Яскравий приклад - ріпл, як жаба задусила.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я сиджу в лонзі по EOS/BTC і почуваю себе комфортно 1/20 депозиту без плечей, а ти там на фьючах влітаєш, то не треба розказувати, що хтось когось скамить - ти сам натискаєш на клавіші. Так було завжди, ніхто тут прибутку нікому не гарантує. Хочеш торгуєш - хочеш ні.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:32
Фома/Ерьома. Вперто зациклилися на своїй фантазії. Я про інше мову вів.
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