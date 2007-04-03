|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:25
Знову та сама пісня... От же ж ви, романтики... Я вам про Фому, ви мені про Єрьому. Ні, робзя, це вже чисто шахрайство, тупо піраміда по вигрібанню бабла з лохів. Просто, щоб натиріть останню мєлоч, під це шахрайство тезера стільки друкувати, то дєла зовсім плохи. Реальний інтерес і торги нульові, так виходить, якщо на такий відвертий пограбунок йдуть. В березні обідрали лонгустів, як липку, тепер шорти познімали. Нікого не залишиться, біржі ганятимуть лише повітря в системі, розраховуючи на зальотного лоха, який вже і так в Червоній книзі. Тупо непомірна жадоба маніпулей хєрить таку тему. Яскравий приклад - ріпл, як жаба задусила.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я сиджу в лонзі по EOS/BTC і почуваю себе комфортно 1/20 депозиту без плечей, а ти там на фьючах влітаєш, то не треба розказувати, що хтось когось скамить - ти сам натискаєш на клавіші. Так було завжди, ніхто тут прибутку нікому не гарантує. Хочеш торгуєш - хочеш ні.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:32
Фома/Ерьома. Вперто зациклилися на своїй фантазії. Я про інше мову вів. Я не збираюся виходити з екосистеми. Просто бачу, що це чистої води шахрайство. І людям непідготовленим сюди краще не заносити гроші. Якщо пішли на друк тезера промисловими масштабами, щоб підібрати останні крохи, то про що це свідчить? Тема протухла.І це треба враховувати, а не фантазувати про чужі статки.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:36
Так не треба було заносити, бо сидиш увесь час у просадках і фукаєш на те, в чому не розумієшься. Я взагалі думаю тебе ще тоді ліквідувало, ти перезайшов з новою сумою, і теперь знову під загрозою ліквідації.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:39
Зьобра, без образ... Тут не клуб фантазьорів. Я не прошу вірити мені чи не вірити... Якщо Вам приємно від тієї фантазії, то смачного! Я поділився своїми думками, а Ви своїми фантазіями і плітками від Юри. Цьоця Клава все стерпить. Просто чисто попередити людей, щоб не заносили гроші в цю піраміду, якщо не розуміються.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Як то кажуть - сабака лає, караван іде.
Додано: Вів 02 чер, 2020 12:43
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:11
на яку зараз глобальну картину орієнтуєшся?
допускаєш варіант після 11к+ можливий похід на 4к+ (тобто ціна в середині трикутника від грудня 2017)?
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:26
Може бути що завгодно. І як надували цей пузир, так і луснути може вмомєнт! Не буде ніяких 20к. Ніколи не випустять із заручників тих лохів. Це вже класика. Класичні лохи. Піраміда побудована на поступовому висиханні справжньої ліквідності. А те, що тезера друкують промисловими масштабами, не означає, що для порятунку лохів по 20. Вчера раки были большие, но по 5, а сегодня по 3, но маленькие.... Не розумію, навіщо людям мозок пудрити про 20? Ми ж тут, щоб допомогти один одному порадами, а не нарадити фуйні.
Додано: Вів 02 чер, 2020 13:38
а когда будет по 20к биток, будешь писать, что проклятий манiпуль нарисовал цену и ты не причем?
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, Дед Мороз і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|