spacemachine написав:Козак-характерник написав:
Може бути що завгодно. І як надували цей пузир, так і луснути може вмомєнт! Не буде ніяких 20к. Ніколи не випустять із заручників тих лохів. Це вже класика. Класичні лохи. Піраміда побудована на поступовому висиханні справжньої ліквідності. А те, що тезера друкують промисловими масштабами, не означає, що для порятунку лохів по 20. Вчера раки были большие, но по 5, а сегодня по 3, но маленькие.... Не розумію, навіщо людям мозок пудрити про 20? Ми ж тут, щоб допомогти один одному порадами, а не нарадити фуйні.
а когда будет по 20к биток, будешь писать, что проклятий манiпуль нарисовал цену и ты не причем?
Ніколи не кажи: "Ніколи!" Намалювати звісно зможе, але ймовірність цього занадта примарна. Але ми ж не в казино граємо. Хоча, якщо хтось хоче зіграти, чому б й ні? Нехай робить ставку. І сподівається, що добрий маніпуль віддасть йому гроші його, па 20. В 2017 плечей не було і гравців з пяток. І то, лише до 20 розігнали, а тут пшик взагалі.