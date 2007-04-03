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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1906190719081909

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:51

  spacemachine написав:
  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав: можливий похід на 4к+

Може бути що завгодно. І як надували цей пузир, так і луснути може вмомєнт! :) Не буде ніяких 20к. Ніколи не випустять із заручників тих лохів. :) Це вже класика. Класичні лохи. Піраміда побудована на поступовому висиханні справжньої ліквідності. А те, що тезера друкують промисловими масштабами, не означає, що для порятунку лохів по 20. :) Вчера раки были большие, но по 5, а сегодня по 3, но маленькие.... :) Не розумію, навіщо людям мозок пудрити про 20? Ми ж тут, щоб допомогти один одному порадами, а не нарадити фуйні.

а когда будет по 20к биток, будешь писать, что проклятий манiпуль нарисовал цену и ты не причем?

Ніколи не кажи: "Ніколи!" :) Намалювати звісно зможе, але ймовірність цього занадта примарна. Але ми ж не в казино граємо. Хоча, якщо хтось хоче зіграти, чому б й ні? Нехай робить ставку. І сподівається, що добрий маніпуль віддасть йому гроші його, па 20. В 2017 плечей не було і гравців з пяток. І то, лише до 20 розігнали, а тут пшик взагалі.
Козак-характерник
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