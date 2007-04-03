Може бути що завгодно. І як надували цей пузир, так і луснути може вмомєнт! Не буде ніяких 20к. Ніколи не випустять із заручників тих лохів. Це вже класика. Класичні лохи. Піраміда побудована на поступовому висиханні справжньої ліквідності. А те, що тезера друкують промисловими масштабами, не означає, що для порятунку лохів по 20. Вчера раки были большие, но по 5, а сегодня по 3, но маленькие.... Не розумію, навіщо людям мозок пудрити про 20? Ми ж тут, щоб допомогти один одному порадами, а не нарадити фуйні.
а когда будет по 20к биток, будешь писать, что проклятий манiпуль нарисовал цену и ты не причем?
Ніколи не кажи: "Ніколи!" Намалювати звісно зможе, але ймовірність цього занадта примарна. Але ми ж не в казино граємо. Хоча, якщо хтось хоче зіграти, чому б й ні? Нехай робить ставку. І сподівається, що добрий маніпуль віддасть йому гроші його, па 20. В 2017 плечей не було і гравців з пяток. І то, лише до 20 розігнали, а тут пшик взагалі.
TylerTruman_, поход вниз можлывый с ЛЮБОГО уровня, ЕСЛИ появится крупный ПРОДАВАТЕЛЬ. А это известно только НАДУВАТЕЛЮ, который выступит ПРОДАВАТЕЛЕМ, но только когда достигнет задуманного уровня. В этом сезоне роста всё сложнее. Могли ж потащить и выше, но 10491 (по БФ) не пробили, хотя по графику все сопротивления прошли. Почему-то.
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 02 чер, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Я сиджу в лонзі по EOS/BTC і почуваю себе комфортно 1/20 депозиту без плечей, а ти там на фьючах влітаєш, то не треба розказувати, що хтось когось скамить - ти сам натискаєш на клавіші. Так було завжди, ніхто тут прибутку нікому не гарантує. Хочеш торгуєш - хочеш ні.
на яку зараз глобальну картину орієнтуєшся? допускаєш варіант після 11к+ можливий похід на 4к+ (тобто ціна в середині трикутника від грудня 2017)?
Йдемо на 20к - сумнівів вже немає. Тезер друкують далі, скоро перетне позначку 10 млрд штук. Як відомо капіталізація будь-чого складаєтсья лише з 5% реальних грошей. Тому очевидно, что тільки один Тезер здатний підтримувати капу крипторинку в $200 млрд. А скільки ще інших стейблоїнів і просто фіатних бірж.
Я думаю, що основна маса грошей, які заводилися останні 3 місяці у Терез та іншу крипту досі лежать нереалізовані на очікуванні корекції. Якої може і не буде і тоді цей крупний капітал почне FOMO, або просто виведуть назад на інші ринки, але скоріше - перше.
Vitaka написав:TylerTruman_, поход вниз можлывый с ЛЮБОГО уровня, ЕСЛИ появится крупный ПРОДАВАТЕЛЬ. А это известно только НАДУВАТЕЛЮ, который выступит ПРОДАВАТЕЛЕМ, но только когда достигнет задуманного уровня. В этом сезоне роста всё сложнее.
Zebra написав:Я сиджу в лонзі по EOS/BTC і почуваю себе комфортно 1/20 депозиту без плечей, а ти там на фьючах влітаєш, то не треба розказувати, що хтось когось скамить - ти сам натискаєш на клавіші. Так було завжди, ніхто тут прибутку нікому не гарантує. Хочеш торгуєш - хочеш ні.
на яку зараз глобальну картину орієнтуєшся? допускаєш варіант після 11к+ можливий похід на 4к+ (тобто ціна в середині трикутника від грудня 2017)?
Йдемо на 20к - сумнівів вже немає. Тезер друкують далі, скоро перетне позначку 10 млрд штук. Як відомо капіталізація будь-чого складаєтсья лише з 5% реальних грошей. Тому очевидно, что тільки один Тезер здатний підтримувати капу крипторинку в $200 млрд. А скільки ще інших стейблоїнів і просто фіатних бірж.
Я думаю, що основна маса грошей, які заводилися останні 3 місяці у Терез та іншу крипту досі лежать нереалізовані на очікуванні корекції. Якої може і не буде і тоді цей крупний капітал почне FOMO, або просто виведуть назад на інші ринки, але скоріше - перше.
технічно про 20к є сенс говорити, т.я. якщо дід здолає 11к+, в залежності від точки пробою симетричного трикутника - теоретично можна говорити про наступний ріст 85% ... але я особисто на моменті повної впевненості в пробої не маю, а якщо дід залишається в фігурі, то, наприклад, "туземун" може перенестися на криптовесну 2021, а до того часу буде питання по низам, тобто орієнтовно осінню 2020 можемо ще сходити на 4к+
Полотно художника Маніпуля Грьобанного..."Як ми тримали стояк дєда-старпьора!" Спонсор і меценат живописця - компанія "Віагра". Щоб стояв у кожній хаті!
Zebra написав:
Козак-характерник написав:В 2017 плечей не було і гравців з пяток. І то, лише до 20 розігнали, а тут пшик взагалі.
В 2017 лідером ринку був Bitfinex, у нього була вже маржиналка і плече 3.3х і гравців тоді було достатньо, цю тему почав "Искатель" в 2017 - саме тоді почався інтерес, який досі не спадає.
Масового поширення таких фіч не було. Це динозавр. Цікавість до теми пропала, її методично вбивають маніпулі. Причина - непомірна жадоба. І цей стояк - показник, що штучно намагаються посилити зацікавленність, але реальних торгів 0. Всі пострижені. Нишпорять мєлочь по кишеням. Такий інтерес липовий.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 17:28, всього редагувалось 2 разів.