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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19071908190919101911>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:51

  spacemachine написав:
  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав: можливий похід на 4к+

Може бути що завгодно. І як надували цей пузир, так і луснути може вмомєнт! :) Не буде ніяких 20к. Ніколи не випустять із заручників тих лохів. :) Це вже класика. Класичні лохи. Піраміда побудована на поступовому висиханні справжньої ліквідності. А те, що тезера друкують промисловими масштабами, не означає, що для порятунку лохів по 20. :) Вчера раки были большие, но по 5, а сегодня по 3, но маленькие.... :) Не розумію, навіщо людям мозок пудрити про 20? Ми ж тут, щоб допомогти один одному порадами, а не нарадити фуйні.

а когда будет по 20к биток, будешь писать, что проклятий манiпуль нарисовал цену и ты не причем?

Ніколи не кажи: "Ніколи!" :) Намалювати звісно зможе, але ймовірність цього занадта примарна. Але ми ж не в казино граємо. Хоча, якщо хтось хоче зіграти, чому б й ні? Нехай робить ставку. І сподівається, що добрий маніпуль віддасть йому гроші його, па 20. В 2017 плечей не було і гравців з пяток. І то, лише до 20 розігнали, а тут пшик взагалі.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman_, поход вниз можлывый с ЛЮБОГО уровня, ЕСЛИ появится крупный ПРОДАВАТЕЛЬ.
А это известно только НАДУВАТЕЛЮ, который выступит ПРОДАВАТЕЛЕМ, но только когда достигнет задуманного уровня.
В этом сезоне роста всё сложнее.
Могли ж потащить и выше, но 10491 (по БФ) не пробили, хотя по графику все сопротивления прошли. Почему-то.
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 02 чер, 2020 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:24

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Я сиджу в лонзі по EOS/BTC і почуваю себе комфортно 1/20 депозиту без плечей, а ти там на фьючах влітаєш, то не треба розказувати, що хтось когось скамить - ти сам натискаєш на клавіші. Так було завжди, ніхто тут прибутку нікому не гарантує. Хочеш торгуєш - хочеш ні.

на яку зараз глобальну картину орієнтуєшся?
допускаєш варіант після 11к+ можливий похід на 4к+ (тобто ціна в середині трикутника від грудня 2017)?

Йдемо на 20к - сумнівів вже немає. Тезер друкують далі, скоро перетне позначку 10 млрд штук. Як відомо капіталізація будь-чого складаєтсья лише з 5% реальних грошей. Тому очевидно, что тільки один Тезер здатний підтримувати капу крипторинку в $200 млрд. А скільки ще інших стейблоїнів і просто фіатних бірж.

Я думаю, що основна маса грошей, які заводилися останні 3 місяці у Терез та іншу крипту досі лежать нереалізовані на очікуванні корекції. Якої може і не буде і тоді цей крупний капітал почне FOMO, або просто виведуть назад на інші ринки, але скоріше - перше.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:26

  Vitaka написав:TylerTruman_, поход вниз можлывый с ЛЮБОГО уровня, ЕСЛИ появится крупный ПРОДАВАТЕЛЬ.
А это известно только НАДУВАТЕЛЮ, который выступит ПРОДАВАТЕЛЕМ, но только когда достигнет задуманного уровня.
В этом сезоне роста всё сложнее.

:) Бу-га-га!!!! :) Тузєпук.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:49

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Я сиджу в лонзі по EOS/BTC і почуваю себе комфортно 1/20 депозиту без плечей, а ти там на фьючах влітаєш, то не треба розказувати, що хтось когось скамить - ти сам натискаєш на клавіші. Так було завжди, ніхто тут прибутку нікому не гарантує. Хочеш торгуєш - хочеш ні.

на яку зараз глобальну картину орієнтуєшся?
допускаєш варіант після 11к+ можливий похід на 4к+ (тобто ціна в середині трикутника від грудня 2017)?

Йдемо на 20к - сумнівів вже немає. Тезер друкують далі, скоро перетне позначку 10 млрд штук. Як відомо капіталізація будь-чого складаєтсья лише з 5% реальних грошей. Тому очевидно, что тільки один Тезер здатний підтримувати капу крипторинку в $200 млрд. А скільки ще інших стейблоїнів і просто фіатних бірж.

Я думаю, що основна маса грошей, які заводилися останні 3 місяці у Терез та іншу крипту досі лежать нереалізовані на очікуванні корекції. Якої може і не буде і тоді цей крупний капітал почне FOMO, або просто виведуть назад на інші ринки, але скоріше - перше.

технічно про 20к є сенс говорити, т.я. якщо дід здолає 11к+, в залежності від точки пробою симетричного трикутника - теоретично можна говорити про наступний ріст 85% 8)
... але я особисто на моменті повної впевненості в пробої не маю, а якщо дід залишається в фігурі, то, наприклад, "туземун" може перенестися на криптовесну 2021, а до того часу буде питання по низам, тобто орієнтовно осінню 2020 можемо ще сходити на 4к+
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 15:15

Здається ми на піку піків в цьому мультсезоні... :) Донадувають альту, що не стріляла ще, а потм все грохнеться разом. :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:20

  Козак-характерник написав:В 2017 плечей не було і гравців з пяток. І то, лише до 20 розігнали, а тут пшик взагалі.

В 2017 лідером ринку був Bitfinex, у нього була вже маржиналка і плече 3.3х
і гравців тоді було достатньо, цю тему почав "Искатель" в 2017 - саме тоді почався інтерес, який досі не спадає.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:24

Живопис

Полотно художника Маніпуля Грьобанного..."Як ми тримали стояк дєда-старпьора!" Спонсор і меценат живописця - компанія "Віагра". Щоб стояв у кожній хаті! :D
Зображення

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:В 2017 плечей не було і гравців з пяток. І то, лише до 20 розігнали, а тут пшик взагалі.

В 2017 лідером ринку був Bitfinex, у нього була вже маржиналка і плече 3.3х
і гравців тоді було достатньо, цю тему почав "Искатель" в 2017 - саме тоді почався інтерес, який досі не спадає.

Масового поширення таких фіч не було. Це динозавр. Цікавість до теми пропала, її методично вбивають маніпулі. Причина - непомірна жадоба. І цей стояк - показник, що штучно намагаються посилити зацікавленність, але реальних торгів 0. Всі пострижені. Нишпорять мєлочь по кишеням. Такий інтерес липовий.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 17:28, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это что еще за сопля такая :shock:

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Востаннє редагувалось Zebra в Вів 02 чер, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:56

  Zebra написав:Это что еще за сопля такая :shock:

Отличная сопля. Выкупил все ранее проданное. Шоу продолжается.
phantom_systems
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