Отак вмить і розсиплеться картковий будиночок... бух і на 1500....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:00
Грьобанний Маніпуль
Ай яй яй...впав на півшостого... Дєдушка.
Отак вмить і розсиплеться картковий будиночок... бух і на 1500....
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вот круто будет если на 8200,а то и на 7800 завалится...Так да,можно такими соплями что 3К перебить,что 20К. Казак прав,рынок превратился в цирк,с клоунами-дегенаратами..Или сейчас снова наберут воз лохов и повезут на 11К.Весь июнь еще можно жонглироватть хомяками
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:04
Я про те і талдичу. Вбивають таку тєму, із за непомірної зеленої жаби. Прикинь куме, таку соплю одразу на 5000? Чи нижче....А вєдь могут.... Тільки хедж і маніменеджмент. Шахраї. Просто бандити.
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:10
Казак, ты хоть раз в жизни P&D делал? Несешь какую-то ахинею. Успокойся.
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сейчас отрастет обратно или около того
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А я закрыл +30% на 10050. Надоели эти качели. Жду тотального крипто ПЦа чтобы перезайти.
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:18
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:20
В чому ахінея, що торгівців 0 і будь яку стєночку вмить можна прибрати? Проїхалися вже по лонгустам в березні, тепер шортунів....Там вже немає кого стригти. Всі обстрижені. І можна такі фортєля викидувати, як заманеться. Тезера дохуха, криптолайна теж...Рух діапазону, хоч обнулити... На бітмехі недарма до 0 впав. Показали, яка насправді зацікавленність в темі і ліквідність. Кити чпокають всіх, як хочуть...95% - це мясо по статистиці. Тому тільки хедж і маніменеджмент. Я нічого іншого не визнаю. Тільки інтрадей, скальп. Тут і зараз на морозиво брати. Не мріяти про шашлика з журавля, а общипати курку тут і зара.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 18:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Если Макс слился, то все, идем на 4к, это он овалил рынок, "эффект баблочки"
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