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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1908190919101911>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:00

Грьобанний Маніпуль

:mrgreen: Ай яй яй...впав на півшостого... :mrgreen: Дєдушка. :D
Зображення

Отак вмить і розсиплеться картковий будиночок... :) бух і на 1500....
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 18:03, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вот круто будет если на 8200,а то и на 7800 завалится...Так да,можно такими соплями что 3К перебить,что 20К. Казак прав,рынок превратился в цирк,с клоунами-дегенаратами..Или сейчас снова наберут воз лохов и повезут на 11К.Весь июнь еще можно жонглироватть хомяками
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:04

  osafly написав:Вот круто будет если на 8200,а то и на 7800 завалится...Так да,можно такими соплями что 3К перебить,что 20К. Казак прав,рынок превратился в цирк,с клоунами-дегенаратами..Или сейчас снова наберут воз лохов и повезут на 11К.Весь июнь еще можно жонглироватть хомяками

Я про те і талдичу. Вбивають таку тєму, із за непомірної зеленої жаби. Прикинь куме, таку соплю одразу на 5000? Чи нижче....А вєдь могут.... :) Тільки хедж і маніменеджмент. Шахраї. Просто бандити.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:10

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Вот круто будет если на 8200,а то и на 7800 завалится...Так да,можно такими соплями что 3К перебить,что 20К. Казак прав,рынок превратился в цирк,с клоунами-дегенаратами..Или сейчас снова наберут воз лохов и повезут на 11К.Весь июнь еще можно жонглироватть хомяками

Я про те і талдичу. Вбивають таку тєму, із за непомірної зеленої жаби. Прикинь куме, таку соплю одразу на 5000? Чи нижче....А вєдь могут.... :) Тільки хедж і маніменеджмент. Шахраї. Просто бандити.

Казак, ты хоть раз в жизни P&D делал? Несешь какую-то ахинею. Успокойся.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сейчас отрастет обратно или около того
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А я закрыл +30% на 10050. Надоели эти качели. Жду тотального крипто ПЦа чтобы перезайти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:14

Дед еще сегодня большую часть просадки должен отыграть
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:18

  airmax78 написав:А я закрыл +30% на 10050. Надоели эти качели. Жду тотального крипто ПЦа чтобы перезайти.

Что ж вы сразу не сказали - индикатор как никак!!! :evil: :evil: :evil:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:20

  phantom_systems написав:Казак, ты хоть раз в жизни P&D делал? Несешь какую-то ахинею. Успокойся.

В чому ахінея, що торгівців 0 і будь яку стєночку вмить можна прибрати? Проїхалися вже по лонгустам в березні, тепер шортунів....Там вже немає кого стригти. Всі обстрижені. І можна такі фортєля викидувати, як заманеться. Тезера дохуха, криптолайна теж...Рух діапазону, хоч обнулити... :) На бітмехі недарма до 0 впав. Показали, яка насправді зацікавленність в темі і ліквідність. Кити чпокають всіх, як хочуть...95% - це мясо по статистиці. Тому тільки хедж і маніменеджмент. Я нічого іншого не визнаю. Тільки інтрадей, скальп. Тут і зараз на морозиво брати. Не мріяти про шашлика з журавля, а общипати курку тут і зара. :D
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 18:24, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Если Макс слился, то все, идем на 4к, это он овалил рынок, "эффект баблочки"
Zebra
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