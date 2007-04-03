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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1908190919101911

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:21

  Zebra написав:Если Макс слился, то все, идем на 4к, это он овалил рынок, "эффект баблочки"

Ось Зебра, Ти сам і відповів, чого варта ця тєма, що Макс чи козак, може обвалити увесь ринок... :lol: Так що топік тре переносити в фінансові піраміди і шахрайство.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так, у меня ордер закрылся, все продал. На 4к так на 4к
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:26

Вы что, серьезно думали, что сейчас поедем на 12к-15к-20к нон-стопом без выноса лонгистов? Крипта != благотворительный фонд.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 18:27

  airmax78 написав:А я закрыл +30% на 10050. Надоели эти качели. Жду тотального крипто ПЦа чтобы перезайти.

Куме, молодець! Більше в цю тему не суйся взагалі. :) Бач, бандюки які тут.

  phantom_systems написав:Вы что, серьезно думали, что сейчас поедем на 12к-15к-20к нон-стопом без выноса лонгистов? Крипта != благотворительный фонд.

Які 15? Все... :) Файну пастку побудували, що Зьобра в 20 повірив... :)

  Faceless написав:Так, у меня ордер закрылся, все продал. На 4к так на 4к

Вітаю, куме! Гарна оборутка. :)
Козак-характерник
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