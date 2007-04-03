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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 18:21
Zebra написав:
Если Макс слился, то все, идем на 4к, это он овалил рынок, "эффект баблочки"
Ось Зебра, Ти сам і відповів, чого варта ця тєма, що Макс чи козак, може обвалити увесь ринок...
Так що топік тре переносити в фінансові піраміди і шахрайство.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 18:25
Так, у меня ордер закрылся, все продал. На 4к так на 4к
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Faceless
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Додано: Вів 02 чер, 2020 18:26
Вы что, серьезно думали, что сейчас поедем на 12к-15к-20к нон-стопом без выноса лонгистов? Крипта != благотворительный фонд.
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phantom_systems
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Додано: Вів 02 чер, 2020 18:27
airmax78 написав:
А я закрыл +30% на 10050. Надоели эти качели. Жду тотального крипто ПЦа чтобы перезайти.
Куме, молодець! Більше в цю тему не суйся взагалі.
Бач, бандюки які тут.
phantom_systems написав:
Вы что, серьезно думали, что сейчас поедем на 12к-15к-20к нон-стопом без выноса лонгистов? Крипта != благотворительный фонд.
Які 15? Все...
Файну пастку побудували, що Зьобра в 20 повірив...
Faceless написав:
Так, у меня ордер закрылся, все продал. На 4к так на 4к
Вітаю, куме! Гарна оборутка.
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