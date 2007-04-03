Собственно, если без эмоций, то рынок делает своё дело.К сожалению пока что рынок криптовалют особо спекулятивен.Всякие рассказы о технологиях или применении криптовалют имеют только отвлекающую функцию.Ставки, сделанные игроками рынка являются магнитом для движения цены.Торговля со стопами и с маржой тем более даёт повод ММ вести цену чисто для снятия ордеров.Введение повсеместных биржевых фьючерсов только усиливает ситуацию.Думается, что крипторынок ждёт не столь адаптация, сколь какое то существенное изменение.Как сказал Бутерин - биржи это зло.
Кучинелли написав:Собственно, если без эмоций, то рынок делает своё дело.К сожалению пока что рынок криптовалют особо спекулятивен.Всякие рассказы о технологиях или применении криптовалют имеют только отвлекающую функцию.Ставки, сделанные игроками рынка являются магнитом для движения цены.Торговля со стопами и с маржой тем более даёт повод ММ вести цену чисто для снятия ордеров.Введение повсеместных биржевых фьючерсов только усиливает ситуацию.Думается, что крипторынок ждёт не столь адаптация, сколь какое то существенное изменение.Как сказал Бутерин - биржи это зло.
Абсолютно погоджуюся, особливо по виділеному. Користі від крипти - 0. Тільки на онлайн - казино і придатна. Але це таке казино, де всі картки крапльоні. Тому вважаю, що взяти 1-2% на день, з мінімумом ризиків, хеджем, це дуже файно!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 19:00, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems написав:Кстати, очень хорошо, что многие давнишние холдеры слили. Теперь можно набирать новых.
Счас сбили лонгистов. это хорошо для роста. без них поедут через время.Давнишние это просто означает без стопов.я вчера пытался на фьючах торговать. меня сбило и в одну и в другую сторону.Малой суммой в плане тренировки.Но факт, что них вам не дадут это факт.Я предпочту торговлю на больших таймфреймах, т к считаю, что так можно реально заработать и не попасть под раздачу.будет и гораздо ниже будет и гораздо выше.Вот и больше ничего не нужно.
phantom_systems написав:Кстати, очень хорошо, что многие давнишние холдеры слили. Теперь можно набирать новых.
Ну какие давнишние? Я сливался на 12К, перезаходил на 7К, теперь вот слился на 10К. Да и где новых взять? Для крипты последние 3 года - какой-то сплошной негатив. Особой популярности так и не получила. Платежным средством так и не стала.
phantom_systems написав:Кстати, очень хорошо, что многие давнишние холдеры слили. Теперь можно набирать новых.
Счас сбили лонгистов. это хорошо для роста. без них поедут через время.Давнишние это просто означает без стопов.я вчера пытался на фьючах торговать. меня сбило и в одну и в другую сторону.Малой суммой в плане тренировки.Но факт, что них вам не дадут это факт.Я предпочту торговлю на больших таймфреймах, т к считаю, что так можно реально заработать и не попасть под раздачу.будет и гораздо ниже будет и гораздо выше.Вот и больше ничего не нужно.
Не хфакт, що повезуть нагору далі. Ваажаю, що це був пік. Тепер плавно, з відкатами оновлювати лої. А з приводу торгівлі, хеджуйте ставку. І все норм буде. В найгіршому - вийдете в 0. Хоча, діло хозяйське. Тут від кількості вільного часу залежить і поставленої мети.
phantom_systems написав:Кстати, очень хорошо, что многие давнишние холдеры слили. Теперь можно набирать новых.
Ну какие давнишние? Я сливался на 12К, перезаходил на 7К, теперь вот слился на 10К. Да и где новых взять? Для крипты последние 3 года - какой-то сплошной негатив. Особой популярности так и не получила. Платежным средством так и не стала.
Так золото им тоже снова не стало, что не мешает его хомячить. Крипта в целом стала альтернативным рынком вместе с фондой и форексом, только поменьше. Стэйблкоины развиваются. Фиат на блокчэйне на самом деле перспективен. Еще есть куда расти.
Есть такая вещь - называется IPv4. Так вот там, уже давно закончились свободные блоки и на рынке продают или сдают в аренду начиная от /24 - то есть от 256 адресов. Реальная цена колеблется от $2000 до 4000 (приблизительно), аренда около $60 в месяц (но это не точно). Всего блоков /24 технически 16 млн 777 тысяч 216 штук. Порядок цифр такой же как и у биткоина. Но доступ к рынку имеют только компании, физическое лицо не может на себя оформить блок.
Если предположить, что IPv4 на котором построен интернет, это реально работающая экосистема, капитализация всего адресного пространства на моменте от $33 млрд до $66 млрд. То можно сделать косвенный вывод, что биткоин в конце своего пути должен упасть в цене ниже реально приносящего доход IPv4. Но пока игра продолжается...
phantom_systems написав:Кстати, очень хорошо, что многие давнишние холдеры слили. Теперь можно набирать новых.
Ну какие давнишние? Я сливался на 12К, перезаходил на 7К, теперь вот слился на 10К. Да и где новых взять? Для крипты последние 3 года - какой-то сплошной негатив. Особой популярности так и не получила. Платежным средством так и не стала.
Только в следующий раз, сразу оповещайте местное криптосообствено о своих сделках.
Zebra написав:Есть такая вещь - называется IPv4. Так вот там, уже давно закончились свободные блоки и на рынке продают или сдают в аренду начиная от /24 - то есть от 256 адресов. Реальная цена колеблется от $2000 до 4000 (приблизительно), аренда около $60 в месяц (но это не точно). Всего блоков /24 технически 16 млн 777 тысяч 216 штук. Порядок цифр такой же как и у биткоина. Но доступ к рынку имеют только компании, физическое лицо не может на себя оформить блок.
Если предположить, что IPv4 на котором построен интернет, это реально работающая экосистема, капитализация всего адресного пространства на моменте от $33 млрд до $66 млрд. То можно сделать косвенный вывод, что биткоин в конце своего пути должен упасть в цене ниже реально приносящего доход IPv4. Но пока игра продолжается...
В нормальных странах значительная часть трафика уже IPv6. Только в отсталых типа Украины еще все на IPv4 завязано.