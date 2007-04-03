Кучинелли написав:

Ставки, сделанные игроками рынка являются магнитом для движения цены.Торговля со стопами и с маржой тем более даёт повод ММ вести цену чисто для снятия ордеров.Введение повсеместных биржевых фьючерсов только усиливает ситуацию

Собственно, если без эмоций, то рынок делает своё дело.К сожалению пока что рынок криптовалют особо спекулятивен.Всякие рассказы о технологиях или применении криптовалют имеют только отвлекающую функцию..Думается, что крипторынок ждёт не столь адаптация, сколь какое то существенное изменение.Как сказал Бутерин - биржи это зло.