Zebra написав:Есть такая вещь - называется IPv4. Так вот там, уже давно закончились свободные блоки и на рынке продают или сдают в аренду начиная от /24 - то есть от 256 адресов. Реальная цена колеблется от $2000 до 4000 (приблизительно), аренда около $60 в месяц (но это не точно). Всего блоков /24 технически 16 млн 777 тысяч 216 штук. Порядок цифр такой же как и у биткоина. Но доступ к рынку имеют только компании, физическое лицо не может на себя оформить блок.
Если предположить, что IPv4 на котором построен интернет, это реально работающая экосистема, капитализация всего адресного пространства на моменте от $33 млрд до $66 млрд. То можно сделать косвенный вывод, что биткоин в конце своего пути должен упасть в цене ниже реально приносящего доход IPv4. Но пока игра продолжается...
В нормальных странах значительная часть трафика уже IPv6. Только в отсталых типа Украины еще все на IPv4 завязано.