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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1910191119121913

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:31

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Есть такая вещь - называется IPv4. Так вот там, уже давно закончились свободные блоки и на рынке продают или сдают в аренду начиная от /24 - то есть от 256 адресов. Реальная цена колеблется от $2000 до 4000 (приблизительно), аренда около $60 в месяц (но это не точно). Всего блоков /24 технически 16 млн 777 тысяч 216 штук. Порядок цифр такой же как и у биткоина. Но доступ к рынку имеют только компании, физическое лицо не может на себя оформить блок.

Если предположить, что IPv4 на котором построен интернет, это реально работающая экосистема, капитализация всего адресного пространства на моменте от $33 млрд до $66 млрд. То можно сделать косвенный вывод, что биткоин в конце своего пути должен упасть в цене ниже реально приносящего доход IPv4. Но пока игра продолжается...

В нормальных странах значительная часть трафика уже IPv6. Только в отсталых типа Украины еще все на IPv4 завязано.

https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html

Между прочим, IPv6 спецификации уже 25 лет. Примерно лет 20 как есть ее поддержка в основных ОСях, но только в последние лет 5 пошел mass adoption. Крипту это тоже ждет. Клиент еще не созрел :)

Тем более, еще одно доказательство, что любая технология, или версия технологии устаревает. Биткоин не исключение. Но на это может понадобиться время, пока что игра продолжается...
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:42

Сегодня на Битмексе одного человека стрелой от стопа еще на 42 пункта ниже снесло.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:57

  Ruslan2453 написав:Сегодня на Битмексе одного человека стрелой от стопа еще на 42 пункта ниже снесло.

Що і треба було довести. Маніпулі дрючать, як схочуть. А бітмех - це івзагалі бандюки з бандюків.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:26

Уважаемые завсегдатаи ветки, а с этим обменником криптовалют кто-то имел дело https://locationcrypto.com/ - можно через него выводить? Интересует в первую очередь обмен крипты на доллары, сумма, конечно, по форумским меркам смешная, но и ее терять неохота. Просто почти 2000 страниц топика я точно не осилю.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:44

  Natt написав:Уважаемые завсегдатаи ветки, а с этим обменником криптовалют кто-то имел дело https://locationcrypto.com/ - можно через него выводить? Интересует в первую очередь обмен крипты на доллары, сумма, конечно, по форумским меркам смешная, но и ее терять неохота. Просто почти 2000 страниц топика я точно не осилю.

На бестченж є цей кантор? Тоді можете сміливо юзати... :)
Козак-характерник
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