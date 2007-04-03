Додано: Вів 02 чер, 2020 23:27

phantom_systems написав: Пока биржам дают возможность бесконтрольно манипулировать курсом и стричь маржинальщиков, они это будут делать. Дальше посмотрим, потенциал у крипты хороший. Пока что играем по их правилам. Пока биржам дают возможность бесконтрольно манипулировать курсом и стричь маржинальщиков, они это будут делать. Дальше посмотрим, потенциал у крипты хороший. Пока что играем по их правилам.

Очень согласен.И возможно долго так будет.Но выражаю надежду и даже желание к изменениям.Представь того же мною упомянутого Бутерина, он карпает как негр, а тут какой нить СиЗи с его монетой творит что угодно и даже в дерьмо мокает(ведь цена говорит о качестве для непосвящённого в трудности)Поэтому Виталька и злится на них.Но потихоньку рассосутся монетки от них и не смогут они так манипулить.В этом годе отток на кошельки очень велик.А фьючи - это вообще удавка на шее.Собственно всё сходится к простому, с чего и начиналось - нужно массово зайти в крипту.Тогда запасы бирж опустошатся и не будут развиваться множество спекулятивных инструментов.а текущий момент. честно признаться , не очень для массовости.Вот только тут как на валютном рынке Украины - население на курс уже давно не влияет.Так и в крипте . ждать скупку нужно не от масс. а от воротил.Ценная крипта ограничена, приводил цифры инфляции,её воротилы когда скупят. то и цена отреагирует.Кто сможет додержать . тот присосётся.