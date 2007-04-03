phantom_systems написав:Биржи зло, мультипулы зло, регуляторы тоже зло . Как говорится, плохому танцору...
Видать ты не понял смысл.В плане если крипта только для торговли, то конечно сильные движения это благо.Но хотелось бы. чтобы уже и что то толковое от неё было.Даже тот же биток как актив не был подвержен таким манипулькам.Сраные биржи имеют ок 16% битка и вертят им как хотят.Всё идёт по пути распространения постепенного этого актива и со временем у бирж не будет такой возможности, вот тогда и парабола нарисуется очередная.Я кстати не из секты туземунщиков. но логика так трактует.Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.
Ну, 10 процентов туда-сюда в день не то, чтоб уж очень много, хотя по сравнению с традиционными финансовыми инструментами действительно многих отпугивает. Есть ведь децентрализованные биржи, но кто ими пользуется кроме криминала и идейных криптоанархистов? Пока биржам дают возможность бесконтрольно манипулировать курсом и стричь маржинальщиков, они это будут делать. Дальше посмотрим, потенциал у крипты хороший. Пока что играем по их правилам.
phantom_systems написав:Ну, 10 процентов туда-сюда в день не то, чтоб уж очень много, хотя по сравнению с традиционными финансовыми инструментами действительно многих отпугивает. Есть ведь децентрализованные биржи, но кто ими пользуется кроме криминала и идейных криптоанархистов? Пока биржам дают возможность бесконтрольно манипулировать курсом и стричь маржинальщиков, они это будут делать. Дальше посмотрим, потенциал у крипты хороший. Пока что играем по их правилам.
А 10% з плечом 10? Та навіть і 1%. Маржиналка, фючи, опціони...Інструмент постригти хомяка різноманітний, вишуканий.... Але наступає момент розчарування і апатії, коли тебе стрижуть постійно, не давючи виграти. А з появою таких інструментів, не бути постриженим, майже неможливо тим, хто не знає основ цієї справи. А таких більшість. Тому інтерес буде тухнути....Мені взагалі цікаво, чим ця міжнародна афера скінчиться? Не виключаю навіть карні справи і криваві помсти з боку хомяків.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
osafly написав:Индикатор Hash Ribbons по всем монетам показывает падение..Индикатор до сего момента-не ошибался ни разу...Разворот тренда??Можете сами на трейдингвью поглядеть..Покупки дна правда,он предсказывает с небольшим опозданием...примерно до недели.Возможно сейчас дольют то что откупили на падающих ножах и дольют немного биток на текущих и пойдем на полноценную долгосрочную коррекцию на следующей неделе...Вопрос лишь в том,дадут 11 или нет...Альты не все отстреляли.Некоторые так и остались чуть ли не у дна...
Cкиньте ссылку, шото не могу найти
КХ, я представил хомяков ку-клукс-клановцев
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 02 чер, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
osafly написав:Индикатор Hash Ribbons по всем монетам показывает падение..Индикатор до сего момента-не ошибался ни разу...Разворот тренда??Можете сами на трейдингвью поглядеть..Покупки дна правда,он предсказывает с небольшим опозданием...примерно до недели.Возможно сейчас дольют то что откупили на падающих ножах и дольют немного биток на текущих и пойдем на полноценную долгосрочную коррекцию на следующей неделе...Вопрос лишь в том,дадут 11 или нет...Альты не все отстреляли.Некоторые так и остались чуть ли не у дна...
Це залежатиме від ставок хомок і рівней плечей на лонг/шорт. А просто гнати на 11, навіщо? Розмірковую логічно, але із зауваженням, що логіка тут не завжди спрацьюовує. Не претендую на істину.
1. Хто куплятиме біток вище 10? Невже лохів неміряно? Навряд чи, такий фінт прокатить.
2. Ринок пустий, всі пострижені, нових грошей не передбачається. То штампувати тезер і гнати ціну, щоб повітря в системі ганяти по колу?
Висновок - йти на низ і шукати нових покупців на криптолайно.
В цілому дорога розчищена, щоб гнати на північ і на південь, до екстремальних позначок. Але нові гроші, як на мене, можна отримати, лише опускаючи ціну. Головне, щоб знов нові зальотні шортуни з опупеними плечима гроші свої не почали світити.
Этот индикатор экстраполирует хешрейт на курс.а остальное он не учитывает.
phantom_systems написав:Пока биржам дают возможность бесконтрольно манипулировать курсом и стричь маржинальщиков, они это будут делать. Дальше посмотрим, потенциал у крипты хороший. Пока что играем по их правилам.
Очень согласен.И возможно долго так будет.Но выражаю надежду и даже желание к изменениям.Представь того же мною упомянутого Бутерина, он карпает как негр, а тут какой нить СиЗи с его монетой творит что угодно и даже в дерьмо мокает(ведь цена говорит о качестве для непосвящённого в трудности)Поэтому Виталька и злится на них.Но потихоньку рассосутся монетки от них и не смогут они так манипулить.В этом годе отток на кошельки очень велик.А фьючи - это вообще удавка на шее.Собственно всё сходится к простому, с чего и начиналось - нужно массово зайти в крипту.Тогда запасы бирж опустошатся и не будут развиваться множество спекулятивных инструментов.а текущий момент. честно признаться , не очень для массовости.Вот только тут как на валютном рынке Украины - население на курс уже давно не влияет.Так и в крипте . ждать скупку нужно не от масс. а от воротил.Ценная крипта ограничена, приводил цифры инфляции,её воротилы когда скупят. то и цена отреагирует.Кто сможет додержать . тот присосётся.
airmax78 написав:Не понимаю тогда, зачем они дали инструменты хеджирования?
Дати інструмент тому, хто не вміє ним користуватися? Це все одне, що Вам або мені дати скальпель, щоб ми хірургічну операцію провели. Багато з тих, хто цей інструмент юзають, не чули слова такого хедж, чи маніменеджмент... А торгують по наітію, як в казино. Фінансова грамотність нульова в більшості. В телеграмканалах такі питання ставлять, що я взагалі пупєю, як ці смєльчаки взагалі на біржу потрапили...