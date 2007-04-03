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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19121913191419151916>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:09

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Биржи зло, мультипулы зло, регуляторы тоже зло :). Как говорится, плохому танцору...

Видать ты не понял смысл.В плане если крипта только для торговли, то конечно сильные движения это благо.Но хотелось бы. чтобы уже и что то толковое от неё было.Даже тот же биток как актив не был подвержен таким манипулькам.Сраные биржи имеют ок 16% битка и вертят им как хотят.Всё идёт по пути распространения постепенного этого актива и со временем у бирж не будет такой возможности, вот тогда и парабола нарисуется очередная.Я кстати не из секты туземунщиков. но логика так трактует.Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.

Ну, 10 процентов туда-сюда в день не то, чтоб уж очень много, хотя по сравнению с традиционными финансовыми инструментами действительно многих отпугивает. Есть ведь децентрализованные биржи, но кто ими пользуется кроме криминала и идейных криптоанархистов? Пока биржам дают возможность бесконтрольно манипулировать курсом и стричь маржинальщиков, они это будут делать. Дальше посмотрим, потенциал у крипты хороший. Пока что играем по их правилам.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:17

  phantom_systems написав:Ну, 10 процентов туда-сюда в день не то, чтоб уж очень много, хотя по сравнению с традиционными финансовыми инструментами действительно многих отпугивает. Есть ведь децентрализованные биржи, но кто ими пользуется кроме криминала и идейных криптоанархистов? Пока биржам дают возможность бесконтрольно манипулировать курсом и стричь маржинальщиков, они это будут делать. Дальше посмотрим, потенциал у крипты хороший. Пока что играем по их правилам.

А 10% з плечом 10? Та навіть і 1%. Маржиналка, фючи, опціони...Інструмент постригти хомяка різноманітний, вишуканий.... :) Але наступає момент розчарування і апатії, коли тебе стрижуть постійно, не давючи виграти. А з появою таких інструментів, не бути постриженим, майже неможливо тим, хто не знає основ цієї справи. А таких більшість. Тому інтерес буде тухнути....Мені взагалі цікаво, чим ця міжнародна афера скінчиться? Не виключаю навіть карні справи і криваві помсти з боку хомяків.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 02 чер, 2020 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:17

  osafly написав:Индикатор Hash Ribbons по всем монетам показывает падение..Индикатор до сего момента-не ошибался ни разу...Разворот тренда??Можете сами на трейдингвью поглядеть..Покупки дна правда,он предсказывает с небольшим опозданием...примерно до недели.Возможно сейчас дольют то что откупили на падающих ножах и дольют немного биток на текущих и пойдем на полноценную долгосрочную коррекцию на следующей неделе...Вопрос лишь в том,дадут 11 или нет...Альты не все отстреляли.Некоторые так и остались чуть ли не у дна...


Cкиньте ссылку, шото не могу найти :oops:

:D КХ, я представил хомяков ку-клукс-клановцев
Востаннє редагувалось Vitaka в Вів 02 чер, 2020 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:18

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Индикатор Hash Ribbons по всем монетам показывает падение..Индикатор до сего момента-не ошибался ни разу...Разворот тренда??Можете сами на трейдингвью поглядеть..Покупки дна правда,он предсказывает с небольшим опозданием...примерно до недели.Возможно сейчас дольют то что откупили на падающих ножах и дольют немного биток на текущих и пойдем на полноценную долгосрочную коррекцию на следующей неделе...Вопрос лишь в том,дадут 11 или нет...Альты не все отстреляли.Некоторые так и остались чуть ли не у дна...

Це залежатиме від ставок хомок і рівней плечей на лонг/шорт. А просто гнати на 11, навіщо? Розмірковую логічно, але із зауваженням, що логіка тут не завжди спрацьюовує. Не претендую на істину.

1. Хто куплятиме біток вище 10? Невже лохів неміряно? :) Навряд чи, такий фінт прокатить.

2. Ринок пустий, всі пострижені, нових грошей не передбачається. То штампувати тезер і гнати ціну, щоб повітря в системі ганяти по колу?

Висновок - йти на низ і шукати нових покупців на криптолайно.

В цілому дорога розчищена, щоб гнати на північ і на південь, до екстремальних позначок. Але нові гроші, як на мене, можна отримати, лише опускаючи ціну. Головне, щоб знов нові зальотні шортуни з опупеними плечима гроші свої не почали світити. :)


Этот индикатор экстраполирует хешрейт на курс.а остальное он не учитывает.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:20

Ночь. Фонарь. Аптека

  Кучинелли написав:Этот индикатор экстраполирует хешрейт на курс.а остальное он не учитывает.

Тоді це взагалі ніачОм... :) Ключове - ставки гравців, що формують форму зачіски від ММ... :) Фірмова стрижка майстра - під нолик. Або, накрайняк - канадка.

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав: :D КХ, я представил хомяков ку-клукс-клановцев

Злобні хомяки викрадуть голів бітмєха і банана, в капюшонах. І питимуть кров їх, повільно, щоб помучилися, як вони пили кров хомячу...Ніч. Цвинтар. Куклуксклан в капюшонах. Мрачна інквізиція. :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:27

  Козак-характерник написав:
  Кучинелли написав:Этот индикатор экстраполирует хешрейт на курс.а остальное он не учитывает.

Тоді це взагалі ніачОм... :) Ключове - ставки гравців, що формують форму зачіски від ММ... :) Фірмова стрижка майстра - під нолик. Або, накрайняк - канадка.

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав: :D КХ, я представил хомяков ку-клукс-клановцев

Злобні хомяки викрадуть голів бітмєха і банана, в капюшонах. І питимуть кров їх, повільно, щоб помучилися, як вони пили кров хомячу...Ніч. Цвинтар. Куклуксклан в капюшонах. Мрачна інквізиція. :shock:

Не понимаю тогда, зачем они дали инструменты хеджирования? Хозяин битмекса выглядит как типичный мошенник, нигерийский торговец сувенирами/отправитель спама.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 02 чер, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Пока биржам дают возможность бесконтрольно манипулировать курсом и стричь маржинальщиков, они это будут делать. Дальше посмотрим, потенциал у крипты хороший. Пока что играем по их правилам.

Очень согласен.И возможно долго так будет.Но выражаю надежду и даже желание к изменениям.Представь того же мною упомянутого Бутерина, он карпает как негр, а тут какой нить СиЗи с его монетой творит что угодно и даже в дерьмо мокает(ведь цена говорит о качестве для непосвящённого в трудности)Поэтому Виталька и злится на них.Но потихоньку рассосутся монетки от них и не смогут они так манипулить.В этом годе отток на кошельки очень велик.А фьючи - это вообще удавка на шее.Собственно всё сходится к простому, с чего и начиналось - нужно массово зайти в крипту.Тогда запасы бирж опустошатся и не будут развиваться множество спекулятивных инструментов.а текущий момент. честно признаться , не очень для массовости.Вот только тут как на валютном рынке Украины - население на курс уже давно не влияет.Так и в крипте . ждать скупку нужно не от масс. а от воротил.Ценная крипта ограничена, приводил цифры инфляции,её воротилы когда скупят. то и цена отреагирует.Кто сможет додержать . тот присосётся.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Панство, делаем ставки: вверх или вниз??
Я болею за красное и очень красное :)

Кучинелли, а зачем Вам "ровная" крипта? Что Вы хотите от признания и внедрения повсеместного?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:33

  airmax78 написав:Не понимаю тогда, зачем они дали инструменты хеджирования?

Дати інструмент тому, хто не вміє ним користуватися? Це все одне, що Вам або мені дати скальпель, щоб ми хірургічну операцію провели. Багато з тих, хто цей інструмент юзають, не чули слова такого хедж, чи маніменеджмент... :) А торгують по наітію, як в казино. Фінансова грамотність нульова в більшості. В телеграмканалах такі питання ставлять, що я взагалі пупєю, як ці смєльчаки взагалі на біржу потрапили... :)
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:33

  Vitaka написав:Панство, делаем ставки: вверх или вниз??
Я болею за красное и очень красное :)

Кучинелли, а зачем Вам "ровная" крипта? Что Вы хотите от признания и внедрения повсеместного?


1 сатоши = 1 цент
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