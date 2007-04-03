Додано: Вів 02 чер, 2020 23:44

В России заявили, что вычислили человека, который может быть причастен к сообщениям о минированиях школ и судов в России. Предположительно, след ведет в Украину.



Как сообщает русская служба ВВС со ссылкой на источники, в письмах грозились отправлять письма до тех пор, пока российский православный предприниматель "Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX".



В письмах якобы был указан номер биткоин-кошелька, который, по словам близкого к силовым структурам инсайдера, принадлежит клиенту из Украины. По его словам, анализ сумм, похищенных у потерпевших от краха Wex, выявил одного клиента, у которого на бирже зависли около 120 биткоинов.



Источник уверяет, что подозреваемого зовут Сергей, и проживать он может в Киеве. К слову, в мэрии Москвы подтвердили, что сообщения о минировании поступали именно с территории Украины.



Журналисты считают, что автор письма является украинцем еще и по той причине, что называет оппонента "рагуль православный". В России отметили, что слово "рагуль" присуще лексикону исключительно граждан Украины.