+++++ Як влучно!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:34
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:35
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:36
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:39
1 биткоин = 1,000,000.00 долл. США - Кучинелли выходит на пенсию по богатству.
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:39
Які криваві помсти? Кому? Куди? Це все віртуальні фантики. Кріпті понад 12 років і я щось нічого не чув про помсти)) Тільки виходи у вікно. Хоч ти не виходь, бо по останнім твоїм дописам видно що добряче тебе поскубли.
Востаннє редагувалось OptiX в Вів 02 чер, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:44
В России заявили, что вычислили человека, который может быть причастен к сообщениям о минированиях школ и судов в России. Предположительно, след ведет в Украину.
Как сообщает русская служба ВВС со ссылкой на источники, в письмах грозились отправлять письма до тех пор, пока российский православный предприниматель "Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX".
В письмах якобы был указан номер биткоин-кошелька, который, по словам близкого к силовым структурам инсайдера, принадлежит клиенту из Украины. По его словам, анализ сумм, похищенных у потерпевших от краха Wex, выявил одного клиента, у которого на бирже зависли около 120 биткоинов.
Источник уверяет, что подозреваемого зовут Сергей, и проживать он может в Киеве. К слову, в мэрии Москвы подтвердили, что сообщения о минировании поступали именно с территории Украины.
Журналисты считают, что автор письма является украинцем еще и по той причине, что называет оппонента "рагуль православный". В России отметили, что слово "рагуль" присуще лексикону исключительно граждан Украины.
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax78, ну раз упоминается в сравнении доллар (следовательно, деньги взагали), значит его таки не отменят
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:59
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:14
Не, ну проснулись утром - и фсьо. Признали, внедрили и т.д. и т.п. Что дальше?
Что лично Вы ждёте от этого? Как изменится жизнь?
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:16
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