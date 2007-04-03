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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1913191419151916>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:34

  airmax78 написав: Хозяин битмекса выглядит как типичный мошенник, нигерийский торговец сувенирами/отправитель спама.

+++++ Як влучно! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:35

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:Панство, делаем ставки: вверх или вниз??
Я болею за красное и очень красное :)

Кучинелли, а зачем Вам "ровная" крипта? Что Вы хотите от признания и внедрения повсеместного?


1 сатоши = 1 цент


Ииии?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:36

  Vitaka написав:Панство, делаем ставки: вверх или вниз??
Я болею за красное и очень красное :)

Червоне. Хоча після соплі трохи зазеленіти треба.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:39

  Vitaka написав:
  airmax78 написав:
  Vitaka написав:Панство, делаем ставки: вверх или вниз??
Я болею за красное и очень красное :)

Кучинелли, а зачем Вам "ровная" крипта? Что Вы хотите от признания и внедрения повсеместного?


1 сатоши = 1 цент


Ииии?

1 биткоин = 1,000,000.00 долл. США - Кучинелли выходит на пенсию по богатству.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:39

  Козак-характерник написав:Не виключаю навіть карні справи і криваві помсти з боку хомяків.

Які криваві помсти? Кому? Куди? Це все віртуальні фантики. Кріпті понад 12 років і я щось нічого не чув про помсти)) Тільки виходи у вікно. Хоч ти не виходь, бо по останнім твоїм дописам видно що добряче тебе поскубли.
Востаннє редагувалось OptiX в Вів 02 чер, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:44

В России заявили, что вычислили человека, который может быть причастен к сообщениям о минированиях школ и судов в России. Предположительно, след ведет в Украину.

Как сообщает русская служба ВВС со ссылкой на источники, в письмах грозились отправлять письма до тех пор, пока российский православный предприниматель "Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX".

В письмах якобы был указан номер биткоин-кошелька, который, по словам близкого к силовым структурам инсайдера, принадлежит клиенту из Украины. По его словам, анализ сумм, похищенных у потерпевших от краха Wex, выявил одного клиента, у которого на бирже зависли около 120 биткоинов.

Источник уверяет, что подозреваемого зовут Сергей, и проживать он может в Киеве. К слову, в мэрии Москвы подтвердили, что сообщения о минировании поступали именно с территории Украины.

Журналисты считают, что автор письма является украинцем еще и по той причине, что называет оппонента "рагуль православный". В России отметили, что слово "рагуль" присуще лексикону исключительно граждан Украины.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, ну раз упоминается в сравнении доллар (следовательно, деньги взагали), значит его таки не отменят :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:59

  Vitaka написав:airmax78, ну раз упоминается в сравнении доллар (следовательно, деньги взагали), значит его таки не отменят :)

Установится криптовалютный паритет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:14

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:airmax78, ну раз упоминается в сравнении доллар (следовательно, деньги взагали), значит его таки не отменят :)

Установится криптовалютный паритет.


Не, ну проснулись утром - и фсьо. Признали, внедрили и т.д. и т.п. Что дальше?
Что лично Вы ждёте от этого? Как изменится жизнь?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:16

  Vitaka написав:
Cкиньте ссылку, шото не могу найти :oops:



Ссылкой не получится.Его нужно в индикаторах на трейдингвью "включить",справа от + кнопка с буквой fx(типа) вот как на скрине,в поиск введете,он вылезет-выберете,появится внизу графика дополнительной полосой.Получилось??

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